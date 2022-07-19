Вторник, 19 Июля 2022 14:45

АрмИнфо. В Ереване, перед зданием представительства ООН 19 июля проходит акция в защиту политических заключенных.

Участники акции, среди которых представители <Движения сопротивления>, правозащитники и примкнувшие к ним граждане, намерены также провести сегодня акцию перед зданием правительства в память о продюсере Армене Григоряне, скончавшегося прямо в зале суда.

Как отметил в своем выступлении представитель партии АРФ <Дашнакцутюн> Севак Назарян, сегодня в Армении насчитывается порядка 50 политических заключенных. Статус политических заключенных получили те граждане, которые достойным образом в своих общинах одержали победы над действующей властью. Этот же статус получили и те граждане, которые в этот период времени не молчали, боролись с этой властью, поднимая национальные вопросы. В числе политзаключенных и многие представители <Движения сопротивления>, которые вышли на борьбу с очень четкими требованиями, а именно, против тюркизации страны и исхода армян из Арцаха. <Они борются в защиту своей родины и сохранения национального государства. Каждый из нас может стать одним из этих политических заключенных, потому что все действия, которые были совершены ими, оказавшись по этой причине в неволе, каждый из нас осуществляет>, - отметил Севак Назарян, добавив, что из общего количества политзаключенных свыше двух десятков человек находятся в неволе. <Если бы так называемое международное сообщество правильно восприняло происходящие в Армении процессы, в стране прямо на заседании суда не умирали бы политические заключенные>, - заявил выступавший, имея в виду продюсера Армена Григоряна, человека, который, по словам Назаряна, никогда не боялся говорить правду, и который умер, поскольку не выдержал того давления, которое оказывало на него и на родину нынешняя власть.

Севак Назарян подчеркнул, что сегодня многие соотечественники, находящиеся под арестом, имеют проблемы со здоровьем, что, как обычно, игнорируется представителя правоохранительных структур. <Все это четко говорит о том, что эта власть ради ее сохранения готова каждый день идти на новые смерти, становясь все более наглой, потому что не видит соответствующей реакции со стороны международного сообщества, и уверенной, что ее действия будут положительно восприняты за пределами Армении>, - заявил представитель АРФД.