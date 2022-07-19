Вторник, 19 Июля 2022 14:44

АрмИнфо. В результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой национальной безопасности, выявлена еще одна преступная группа, которая в целях получения прибыли организовала незаконную миграцию двух или более лиц. Об этом говорится в сообщении СНБ.

Согласно источнику, участники группы по предварительному согласованию с действующим в Ереване туристическим агентством,

распределив роли, организовали незаконный выезд ряда граждан Армении в зарубежные страны и страны Шенгенского соглашения за сумму от 20 тысяч до 26 тысяч долларов США с каждого человека. В этих целях группой были подготовлены для данной категории граждан поддельные документы по заработной плате, других доходах, недвижимости. В ходе предварительного следствия было обнаружено и изъято из квартир и автомобилей членов преступной группы, причастных к организации незаконной миграции, а также в турагентстве электронные носители, содержащие записи об особо крупных суммах денег.

Показательно и то, что члены преступной группы для осуществления своего преступного замысла даже не постеснялись представить такие ложные сведения, которые существенно подрывают репутацию и международный рейтинг государства, в том числе, якобы политическое преследование определенных групп лиц в связи с политическими взглядами последних, репрессии со стороны властей и другие подобного рода фиктивные обстоятельства.

По имеющимся в деле фактическим данным было подтверждено, что члены группы передавали ряду лиц заранее подготовленные тексты о якобы политическом давлении со стороны действующих в Армении после 2018 года властей на членов Республиканской партии и их сторонников, в результате чего они подверглись преследованиям и были вынуждены покинуть родину. Более того, члены группы особо подчеркивали в предварительно подготовленных текстах, что из-за их политических взглядов жизнь и свобода указанных лиц находятся под угрозой, они потеряли свой бизнес, запрашивая у иностранного правительства предоставить им политическое убежище.

На основании фактических данных, полученных в ходе предварительного следствия, прокурором вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 6 участников преступной группы за организацию незаконной миграции, а также за изготовление и использование поддельных документов. В отношении 4 из них в качестве меры пресечения избран арест, 1 лицо освобождено под залог, 1 лицо

объявлено в розыск. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в целях выяснения всех обстоятельств дела, раскрытия полного круга лиц, причастных к преступной схеме, и применения уголовно-правовых мер в их отношении. <Служба национальной безопасности предупреждает, что в рамках своих полномочий будет принимать адекватные меры по выявлению преступных групп, организующих незаконный выезд граждан РА в зарубежные страны, и привлечению виновных к уголовной ответственности с лишением свободы на срок от 4 до 8 лет>, - говорится в сообщении СНБ.