Вторник, 19 Июля 2022 14:43

АрмИнфо. Сегодня, 19 июля депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Честь имею> Айк Мамиджанян намерен обратиться с официальным письмом к председателю Милли меджлиса Азербайджана с просьбой организовать его визит в Баку для ознакомления с состоянием здоровья и условиями содержания в азербайджанских тюрьмах армянских военнопленных. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

<О письме я также проинформирую председателей парламентских ассамблей СНГ, Совета Европы и <Евронест>, а также председателя Европарламента и послов стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ>, - написал

Мамиджанян.

Отметим, что согласно официальным данным, в тюрьмах Азербайджана содержится 45 армянских военнопленных, однако, как считают правозащитники, в реальности их число значительно выше.