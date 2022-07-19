Вторник, 19 Июля 2022 14:40

АрмИнфо. Сроки ареста блогера Микаэла Бадаляна продлены на 20 дней. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эрик Алексанян.

<Арест Микаэла Бадаляна продлен на 20 дней. Судья Широян, придет время и я приду за этим решением. Запомните мои слова>, - написал

адвокат.

Отметим, что блогера задержали 22 апреля на столичной площади Свободы. До этого, 11 апреля он в своем Telegram-канале заявил о возможности терактов для введения в стране режима чрезвычайного положения. Сторона обвинения считает, что Бадалян, тем самым, совершил преступление, предусмотренное статьей 259 Уголовного кодекса РА (ложные сведения о теракте).

Однако, согласно требованиям стороны защиты, после вступления в силу нового Уголовного кодекса данная статья перестала действовать