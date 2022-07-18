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АрмИнфо.Тойво Клаар будет спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе до 31 августа 2023 года. Такое решение принял сегодня Совет Евросоюза, который продлил мандаты четырех спецпредставителей ЕС (СПЕС). Об этом говорится в сообщении для прессы Совета ЕС.
Отметим, что Клаар был назначен спецпредставителем на Южном Кавказе и кризисе в Грузии в ноябре 2017 года.
|Тойво Клаар будет спецпредставителем ЕС еще на год
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|Никол Пашинян принял директора Службы внешней разведки РФ
|Никол Пашинян и Михаил Мишустин провели телефонный разговор
|Объем грузоперевозок туркменскими авиалиниями вырос за время пандемии в разы
|В Армении на 629 случаев увеличилось количество инфицирования COVID-19
|В Армении зафиксирован беспрецедентный рост количества пожаров - МЧС
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|В столице Туркменистана открылся Международный транспортный форум Orie
|Кинофестиваль <Золотой абрикос> закрыт: Международное жюри определило победителей
|Армения всегда придавала большое значение последовательному развитию отношений с Грузией - Пашинян
|В Ереване температура воздуха ожидается до 40 градусов
|Прямой диалог - самый верный путь к урегулированию азербайджано-армянских разногласий - Энтони Блинкен
|МИД РА: Важно использовать институт МГ ОБСЕ для политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта
|Основными целями ЦРУ в регионе Южного Кавказа являются Иран и Россия - политолог
|В Тбилиси прошла трехсторонняя встреча глав МИД трех закавказских стран
|В результате несчастного случая погибла младший сержант ВС Армении
|Важно развивать позитивную динамику диалога между Арменией и Азербайджаном - премьер Грузии
|Мэр Еревана подал в суд на одного из лидеров оппозиции
|Внеочередной конгресс IBA пройдет в Ереване
|У нас одна миссия - обеспечивать безопасное, благополучное развитие Армении - премьер-министр
|ВС Азербайджана подвергли обстрелам армянские позиции - МО Армении
|Арам I выразил обеспокоенность в связи с запретом на въезд в республику члена Бюро АРФД
|Григорян обсудил с директором ЦРУ переговоры Армения-Азербайджан и Армения- Турция
|Пашинян и Бернс обсудили происходящие в регионе Южного Кавказа процессы
|Райское место для любителей виндсерфинга и не только: Ереванский Парусный Клуб готов к жаркому лету
|В Сюникском марзе с отметили профессиональный День горняка и металлурга
|Алиев: Встреча МИД Азербайджана и Армении приведет к полной реализации заявления 10 ноября 2020 года
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Скончался продюсер Армен Григорян
|Мгер Григорян: Высокие общечеловеческие ценности Великой Французской революции стали ориентиром для многих стран
|Прогноз: Вслед за "воздушными" договоренностями между Анкарой и Ереваном последуют договоренности "на земле"
|Политолог: Первая же попытка Анкары вернуться к предусловиям должна обернуться выходом Еревана из переговоров
|Перевод средств из банка «Тинькофф» по номеру телефона
|Алиев и Клаар обсудили отношения между Арменией и Азербайджаном
|Отменяются ограничения на пересечение сухопутной границы Российской Федерации
|Возбуждено 7 уголовных дел за непредставление или представление ложных деклараций об имуществе и доходах - генпрокуратура
|Имена победителей 33-й Международной олимпиады по биологии будут объявлены 17 июля
|Таможенники Армении выявили крупную партию опиума
|Министерство высокотехнологической промышленности совместно с фондом <Мой шаг> активизируют сотрудничество с целью развития человеческого капитала
|ЕАБР объявляет о начале приема конкурсных работ на восьмой ежегодный творческий конкурс для СМИ <Евразийская интеграция и развитие - XXI век>
|Палата представителей Конгресса США приняла все четыре проармянские резолюции
|Завод АРМЕНАЛ отметил День металлурга
|Совместное заявление Президента Туркменистана С.Г.Бердымухамедова и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева
|Палата представителей США призвала Азербайджан немедленно вернуть всех армянских военнопленных и гражданских лиц
|Даем возможность блудному сыну вернуться в парламент: Власть передумала лишать мандатов депутатов оппозиции
|Жителя села Хачик трое азербайджанцев насильно перевезли в Нахичеван
|Взгляд из Москвы: Прогноз дальнейшей политики РФ на Южном Кавказе - дело неблагодарное
|Эдвард Асрян назначен на должность начальника Генерального штаба вооруженных сил Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Туркменистан и Узбекистан ожидают двукратного увеличения объемов торговли
|В Ереване с аншлагом прошла премьера картины Кирилла Серебренникова <Жена Чайковского>
|При реализации программы застройки Северного проспекта и Каскада в Ереване были уничтожены 19 культурно-исторических памятников
|Читать больше
|Политтехнолог: Ход армяно-турецкой нормализации предопределен геополитикой
|Прогноз: Вероятности смены власти в Армении нет. Но она может появиться
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