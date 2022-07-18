Понедельник, 18 Июля 2022 20:59

АрмИнфо.Тойво Клаар будет спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе до 31 августа 2023 года. Такое решение принял сегодня Совет Евросоюза, который продлил мандаты четырех спецпредставителей ЕС (СПЕС). Об этом говорится в сообщении для прессы Совета ЕС.

Отметим, что Клаар был назначен спецпредставителем на Южном Кавказе и кризисе в Грузии в ноябре 2017 года.