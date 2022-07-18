Понедельник, 18 Июля 2022 20:52

АрмИнфо.Азербайджан и Евросоюз подписали Меморандум о взаимопонимании и партнерстве в энергетической сфере. Документ подписали президент АР Ильхам Алиев и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн.

Как передает Turan, <это уже третий документ о сотрудничестве в сфере энергетики между Азербайджаном и Евросоюзом и они изменили энергетическую карту Европы>, сказал после церемонии подписания Ильхам Алиев. Сегодня Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности Европы в рамках проекта Южный газовый коридор. <В этом году мы начали новый диалог в сфере энергетики и продолжаем его углублять. Это касается проектов в сфере возобновляемой энергетики и разработки новых газовых месторождений. В частности, речь идет проектах на освобожденных территориях и на Каспии>, - сказал Алиев.

Президент Еврокомиссии начала свое выступление с заявления: <После агрессии против Украины российский газ в Европе более не востребован>. Она отметила важную роль Азербайджана в восполнении потребностей Европы в природном газе. <Подписанный сегодня меморандум позволит в два раза повысить объемы поступающего газа из Азербайджана и довести его объемы до 20 млрд м3 в год и существенно сократить поставки из России>, - сказал Урсула фон дер Ляйн. Она подтвердила готовность работать с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики и охраны климата.

Президент Еврокомиссии сказала также, что в ходе встречи с главой Азербайджана были обсуждены многие другие вопросы двустронних отношений, включая экономическое сотрудничество и торговлю. <Сегодня Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Азербайджана и стороны намерены довести взаимный товарооборот до 2 млрд. евро>, - сказала она.

Из инфраструктурных проектов Урзуса фон дер Ляйн отметила также готовность Евросоюза участвовать в развитии нового бакинского порта, который станет <важнейшим транспортным хабом>.

Далее она отметила необходимость сотрудничества в гуманитарной сфере и участии ЕС в поддержке гражданского общества и независимых СМИ. <На эти цели нами выделено 2,5 млн. евро>, - подчеркнула президент Евросоюза.