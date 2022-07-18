Понедельник, 18 Июля 2022 17:33

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома на 5-ой улице Авана, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 7-ой улицы Авана, собственные дома на улицах А.Шагиняна, Маршала Худякова, жилые дома 68/1, 70, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 на улице Худякова, жилые дома 9, 10 в кв. “Даниэля Варужана” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-16:00 собственные дома 1-62 на улице Нор Ареша; 6-15 на 1-ой улице, 1-59 на 4-ой улице, собственные дома 130-138 на улице Мурацана, 125-150 на улице Ростовян;

11:00-17:00 частично улицы Сари Тага 13-28, жильцы-абоненты жилого дома 37 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах 1, 2, 3, 4, 5, 10 в кв. ‘Силикян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17։00 села Шаумян, Дашт, Айгешат полностью;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Касяна, Алека Манукяна, Араратяна, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, 26 Комисарнери, Саят-Новы, Нерсисяна, Чауша, Даниэля Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна в городе Веди;

10:00-16:00 частично село Зангакатун;

10:30-16:00 частично село Мргавет;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 улица Андраника, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Орс, Салли, Гетап, Шатин, Артабуйнк, Орбатех, Ехегис, Гетик, Вардаовит, Гохтаник, Гермон, Аратес и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

10:00-16:00 частично квартал “Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук; села Гомк, Капуйт;

11:00-15:00 частично село Ринд;

в Арагацотнской области:

12։00-16։00 квартал “Мугни” полностью в городе Аштарак;

13:00-15:00 улицы Тиграна Меца, Алека Манукчна, Эчмиадзинское шоссе, Гетапня, Гапанцяна, Сисакяна, Линча, Микоян Ехбайрнер, Спандаряна в городе Аштарак;

в Котайкской области:

10:00-12:00 улицы Ханджяна, Гая, Саят-Нова, Закаряна, частично улица Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Егвард;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

11։00-15։00 села Гетик, Мартуни, Айгут, Дпрабак, Калаван, Барепат, Антарамеч, Дзораванк, ООО ‘Эйэнджи стайл”, “Арио энерджи”, ООО МГЭС “Эрик”;

11։00-16։30 квартал ‘Неркин Чамбарак” полностью, частично квартал “Верин Чамбарак”, ООО “Паргев” (Молочный завод) в городе Чамбарак; село Ттуджур;

в Ширакской области:

10:00-12:00 села Мец Сепасар, Покр Сепасар, Казанчи, Тавшут, Сизавет, Бавра, Сарагюх, таможня Бавры, газозаправочная станция ООО “Бернецян” в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 села Кармраван, Зуйгахбюр, 3-ий квартал Ашоцка и центральная часть в Ашоцком регионе;

в Лорийской области:

10:00-14:00 частично квартал “Ачапня” в городе Степанаван; село Сарчапет и водохранилище регулирования водоснабжения Сарчапета;

10:00-15:00 села Одзун, Данушаван и Ардви;

11:00-17:00 кожевенный завод, кварталы “Германакан”, “Банаван”, “Совхозаин”, “Эстонакан”, “Кркорян”, “С.Аветисян”, “Узбекакан”, “Швецаракан”, “Глендел”, ‘Галои Пучах”, ‘Италакан”, больница в городе Спитак; села Артагюх, Хнкоян, Лусахбюр, Парни, Цахкабер, Сараарт, Гогаран, Гегасар, Ширакамут, Катнаджур, Нор Парни, Сараландж, Лернаван, Джрашен, Сарамеч и Лернанцк.