Понедельник, 18 Июля 2022 17:28

АрмИнфо. По большому счету, дальнейший ход армяно-турецкой нормализации предопределен геополитикой. А еще точнее серьезными, региональными геополитическими игроками. Подобное мнение выразил АрмИнфо политтехнолог Виген Акопян.

"В этом смысле я бы не стал концентрироваться на содержании тех или иных заявлений властей Армении. Так или иначе, основными акторами в данном процессе являются не наши власти. Скорее они находятся в роли ведомых основными интересантами и бенефициарами армяно-турецкой нормализации. Переговоры продолжаются - это главное. Зачастую противоречивые заявления из Еревана также являются частью технологий ведения переговоров", - заметил он.

По оценкам политтехнолога, необходимость в применении подобных технологий, в частности возникает в периоды возникновения нужды в умиротворении тех или иных страстей в обществе, а также отвлечения чьего- то внимания от каких-то внутренних процессов. Суть происходящего от этого, согласно Акопяну, не меняется - армяно-турецкие процессы протекают по заранее заготовленному геополитическому руслу.

Отметив сценарий формализации армяно-турецких отношений как предопределенный основными внешними игроками, политтехнолог со ссылкой на недавнее заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой отметил изначальное кураторство данного процесса со стороны Москвы. На этом фоне, Акопян усматривает наличие изначально оговоренного или случайного геополитического консенсуса между основными центрами силы. В этом свете, он отметил отсутствие противодействия армяно-турецкой нормализации со стороны как России, так и США с Великобританией и странами ЕС.

Эксперт выразил допущение, что единственной страной, которой армяно­турецкая нормализация не по нутру, является Иран. <В Тегеране прекрасно понимают, что отношения с Турцией создают для Армении альтернативу отношениям с ИРИ. Соответственно, и возможность, в случае необходимости, закрыть границу с ними. Как это предлагал в 2018-м Пашиняну советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон", - подытожил политтехнолог.