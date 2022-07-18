Понедельник, 18 Июля 2022 17:24

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.

Премьер-министр отметил, что визит Нарышкина является еще одной хорошей возможностью для обсуждения вопросов повестки дня армяно-российских союзнических отношений. Никол Пашинян подчеркнул, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, и выразил уверенность, что совместными усилиями удастся сделать сотрудничество более эффективным и крепким.

Сергей Нарышкин поблагодарил за теплый прием и отметил факт политического диалога между Арменией и Россией на высоком уровне, который способствует развитию и укреплению сотрудничества в различных сферах.

Собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности. Были затронуты происходящие в регионе Южного Кавказа процессы.

Напомним, что 15 июля Пашинян принял директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бёрнса. <Собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности и борьбу с терроризмом. Были затронуты происходящие в регионе Южного Кавказа процессы>, - говорилось с сообщении пресс-службы премьера.-