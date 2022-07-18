Понедельник, 18 Июля 2022 15:38

АрмИнфо.На данный момент Туркменистаном обеспечивается 53 воздушные трассы для пролета над территорией страны и за последние годы было открыто 16 новых трасс, которые позволяют авиакампаниям снизить себестоимость рейсов, сказал председатель Агентства «Turkmenhowayollary» Довран Сабуров, выступая на международном транспортном форуме в Ашхабаде.

Он отметил,что несмотря на нестабильность ситуации в гражданской авиации во всем мире, в связи с пандемией, в Туркменистане эта сфера сохранила устойчивость благодаря поддержке государства. В частности, были выделены субсидии, льготные кредиты национальному перевозчику - авикомпании «Туркменистан», которая в период пандемии продолжала и продолжает успешно выполнять свои грузовые полеты по направлениям в Азию и Европу, а именно – в Китай, Таиланд, Турцию, ОАЭ, Российскую Федерацию, Казахстан, Кыргызстан и европейские страны. Более того, объем грузоперевозок за это время увеличился в разы.

Туркменистан в области гражданской авиации имеет все возможности предоставляения транспортных и транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества, взаимодействия между всеми видами транспорта в целях создания устойчивых мультимодальных коридоров, заявил Сабуров.

