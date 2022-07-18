Понедельник, 18 Июля 2022 14:39

АрмИнфо.В связи с резким повышением температуры воздуха в Армении зарегистрирован беспрецедентный рост количества пожаров. Об этом 18 июля на пресс­конференции сообщил руководитель Центра кризисного управления МЧС республики, полковник Арсен Мкртчян.

По его словам, только за прошедшую неделю количество таких случаев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 34%. Если в прошлом году за период с 11 по 17 июля было зафиксировано 169 случаев пожаров, то в этом году за тот же период этот показатель уже приблизился к 277. При этом, количество пожаров в июне-июле текущего года в сравнении аналогичным периодом прошлого года снизилось, их рост связан лишь с событиями последней недели. Если 1-17 июля прошлого года в стране было зафиксировано 525 случаев пожаров, то за тот же период текущего года - 395. К счастью, погибших и пострадавших нет.

В свою очередь, начальник отдела гигиены окружающей среды Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Рубен Григорян отметил, что при температуре свыше 40 градусов работодатель обязан предоставлять перерывы своим сотрудникам. Если в обычный день на перерыв предоставляется 1 час, то при жаре в свыше 40 градусов при согласии непосредственного начальника перерывы должны быть более частыми, то есть, 15 минут на каждый час работы. Также должна быть ограничена работа на открытом пространстве.