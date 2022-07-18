Понедельник, 18 Июля 2022 12:43

АрмИнфо.В первом полугодии текущего года в Армении наблюдалось несколько климатических аномалий.

Об этом 18 июля на пресс- конференции сообщил заместитель директора <Центра гидрометеорологии и мониторинга> Министерства окружающей среды Гагик Суренянц.

По его словам, в марте по стране наблюдался дефицит снежного покрытия. В частности, в отдельных регионах снежный покров не достигал и 1 метра, что является беспрецедентным явлением для третьей декады данного месяца. Май текущего года характеризовался вторжением на территорию республики холодных воздушных масс, в результате чего 20 и 24 мая в горных регионах страны наблюдалось выпадение осадков в виде снега, а в некоторых районах даже образовалось снежное покрытие высотой в 10-15 см, что произошло впервые за все время метеонаблюдений.

Сейчас, как отметил Суренянц, Армения находится в зоне активного воздействия воздушных масс, которые пришли с пустынь Аравийского полуострова. Вторжение началось с 10 июля, и привело к тому, что с 10 по 16 июля в стране наблюдался самый высокий температурный фон, особенно в Араратской долине, предгорьях Арагацотна и в Ереване. В этот период времени температура воздуха колебалась в пределах 38-40 градусов выше нуля. Накануне температурная волна интенсифицировалась, в результате чего температура воздуха вновь повысилась на 2-3 градуса. Накануне в Ереване и Араратской долине днем, с 15.00 была зафиксирована температура воздуха в 40-41 градус, которая сохранялась порядка двух часов. С учетом того, что в течение продолжительного периода времени не было осадков и при наличии высокого температурного фона климатическая норма оказалась выше на 5-7 градусов, что привело к рискам возникновения пожаров.

Суренянц подчеркнул, что за последнее десятилетие жара в Армении стала обычным явлением. Наиболее жаркие дни были в 2017-2018 годах, когда температура воздуха подскакивала до 42 градусов выше нуля. Если до начала 2000-х годов жара в 40 градусов наблюдалась раз в пять лет, то после 2000-х годов пик жары сохраняется в среднем 5-7 дней вместо 2-3 дней ранее. Тем не менее, вчерашний показатель жары не превзошел исторические наблюдения. Самым жарким днем в истории считается 31 июля 2011 года, когда в Мегри было зафиксировано 43,7 градусов тепла и 17 июля в Ереване - 42 градуса. Суренянц проинформировал, что до 21 июля в республике сохранится жаркая погода, после чего температура воздуха начнет спадать, что будет связано со вторжением более мягких воздушных масс с Черного моря. В результате, с 22 по 25 июля температура воздуха постепенно снизится на 4-5 градусов