Понедельник, 18 Июля 2022 12:42

АрмИнфо.Строения ГНКО <Экспертный центр> в Масисе, находящиеся на балансе Комитета по управлению госимуществом Армении, были приватизированы по цене в 20 раз ниже их рыночной стоимости. Об этом говорится в сообщении надзорного органа.

Согласно сообщению, на основании документов, полученных от комитета по управлению госимуществом и Счетной Палаты, выяснилось, что здания и сооружения общей площадью в 2993,7 квадратных метров было продано по цене почти в 13 млн драмов, в то время, как их рыночная цена составляла 281 млн драмов. Выяснилось также, что процесс оказания оценочных услуг между компанией и управлением государственного имущества осуществлялся без договора об оказании услуг. По результатам конкурса, проведенного 11 апреля 2018 года сооружения были проданы всего за 12 млн 997 тысяч 600 драмов. Покупатель примерно через год перепродал указанное имущество за 37 млн драмов, что примерно в 3 раза превышает первоначальную цену оценки и продажи. Между тем, по положению на 11 июля текущего года кадастровая стоимость указанного имущества, приближенная к рыночной, составляет 281 млн 126 тысяч 656 драмов.

Принимая во внимание, что в ходе исследования были выявлены данные, свидетельствующие о признаках деяния, предусмотренного статьями прежнего и ныне действующего Уголовного кодекса результаты исследования направлены в Следственный комитет с поручением решить вопрос о возбуждении уголовного дела.