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 Понедельник, 18 Июля 2022 11:56
Давид Степанян

Прогноз: Вероятности смены власти в Армении нет. Но она может появиться

Прогноз: Вероятности смены власти в Армении нет. Но она может появиться

АрмИнфо.На данном конкретном этапе вероятность смены власти в Армении исключена. Она может появиться лишь в случае формирования новой политической силы, которая сумеет сформировать горизонтальные отношения с властью, обретя доверие общества. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Даниелян.

 

"Действующая парламентская оппозиция раздроблена. Между фракциями "Айастан" и "Честь имею" существуют противоречия по целому ряду вопросов. В стане оппозиции есть партии с совершенно противоположным видением внутриполитических реалий. В числе всего прочего подобное положение дел обусловлено наличием в оппозиции различных центров управления, оценивающих ситуацию по разному и, соответственно, осуществляющих разную политику", - считает он.

 

В этом свете, политолог совершенно не исключает, что, к примеру, в том же процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией вполне могут произойти события, за которые оппозиция совершенно не готова брать на себя ответственность. Соответственно, она выжидает завершения этих процессов руками действующей власти и лишь после этого собирается начать действовать с целью смены власти в стране.

 

Совершенно не ограничивая задачи оппозиции митингами и различными уличными акциями неповиновения власти, политолог считает, что становится самоцелью уличная борьба ни в коем случае не должна. Гораздо важнее политическая повестка, цели оппозиции. И если всего этого нет, то решить проблему власти митингами оппозиция не сумеет.

 

"Я вообще не склонен считать, что в Армении сейчас есть внутриполитическая жизнь, не говоря уже о борьбе идей или чего-то такого. Чего нельзя сказать о политике внешней. Вокруг нашей страны именно сейчас развиваются серьезные импульсы. И именно ими обусловлены будущие действия Армении как результата навязанных нам шагов. И даже фактический отказ "Гражданского договора" от его идеи лишить оппозицию мандатов, очень возможно, обусловлен влиянием Запада. Просто потому, что подобные резкие шаги могут быть восприняты там как антидемократические", - подытожил политолог.

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