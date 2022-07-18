Понедельник, 18 Июля 2022 11:44

АрмИнфо.Конференция «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие» начала свою работу в Торгово-промышленной палате Туркменистана в Ашхабаде.

Сейчас идет пленарное заседание и начались выступления спикеров, в числе которых Мамметхан Чакыев – генеральный директор Агентства транспорта и связи при Кабинете министров Туркменистана, Вадим Захаренко – глава Постоянного представительства IRU в Евразии, Дмитрий Шлапаченко – постоянный координатор ООН в Туркменистане, Лариса Кислякова – председатель Партнерства по транспорту и логистике в Центральной Азии и др.

Участниками мероприятия стали около 300 делегатов, представляющих профильные ведомства Туркменистана, транспортные компании и объединения из различных уголков мира.

В приветственном обращении президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова участникам конференции было подчеркнуто, что официальный Ашхабад нацелен на дальнейшее расширение инфраструктуры основных транспортно-транзитных коридоров, соединяющих важные магистрали и узлы по направлениям Восток–Запад и Север–Юг.

Открывая пленарную сессию конференции, председатель Агентства «Туркменховаеллары» Довран Сабуров рассказал о возможностях, созданных в Туркменистане для транзита грузов посредством инфраструктуры, которая предусмотрена в международных аэропортах страны.

Постпред Туркменистана при отделении ООН в Женеве Атагелтды Халджанов рассказал о продвижении инициатив страны, направленных на развитие международных транспортно-транзитных коридоров.

Большое внимание участники уделили вопросам постпандемийного восстановления грузовых и пассажирских перевозок, новым возможностям сотрудничества, решению имеющихся вопросов в профильной сфере.



