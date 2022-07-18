Понедельник, 18 Июля 2022 11:43

АрмИнфо. 17 июля, в концертном зале им. Арама Хачатуряна состоялась торжественная церемония закрытия международного кинофестиваля <Золотой абрикос>, в рамках которого в Армению прибыло порядка 150 гостей - представителей международного кинематографа, было показано около 100 фильмов, международная премьера части из коих была представлена на престижных кинофестивалях мира, в том числе Каннах, Берлине, Роттердаме и др.

В беседе с журналистами художественный руководитель кинофестиваля <Золотой абрикос> Карен Аветисян отметил, что учитывая численность зрителей в кинозалах во время показов кино, оценку международного жюри программы кинофестиваля, можно говорить о том, что фестиваль состоялся. <Сегодня точно не могу говорить о количестве посетителей, но то, что рост есть - это однозначно. Прошедшие два года были очень тяжелыми для всех нас в силу множества обстоятельств, и общественность не была готова к подобным мероприятиям. И 2 года мы пытались переломить все это, и, наверное, все же достигли желаемого, что очень важно для нас и не может не радовать>, - сказал он.

Отметим, что согласно оценке международного жюри главный приз <Золотой абрикос> в номинации <Лучший полнометражный фильм>был вручен китайскому режиссеру Ли Жуйцзюню за драму <Возвращение в прах>. Эта картина стала также одной из самых ярких премьер Берлинского кинофестиваля в 2022 году.

<Серебренный абрикос> получила картина армянского режиссера Инны Саакян <Рассвет Авроры>. Особого упоминания жюри удостоился фильм швейцарского режиссера Сирила Шойблина <Беспокойство>. В номинации им. Питера ван Бюрена <Региональная панорама> <Золотой абрикос> ушел в руки иракского режиссера Курдвина Аюба за фильм <Солнце>, <Серебренный абрикос> - иранского режиссера Махмуда Гаффари <Яблочный день>, особого упоминания жюри удостоилась картина <Рожек> канадского режиссера турецкого происхождения Зайне Акйоль. Премию FIPRESCI получила картина <Яблочный день>. Лучшим короткометражным фильмом в номинации <Кориз> стал фильм Мохамадрезы Фарзди <Промежуточные итоги>, <Серебряный абрикос> достался фильму <Умершие поймут> Аны Джегнарадзе и Мариты Тевдзадзе. Специальный приз им. Геннадия Мелконяна получил Амбарцум Амбарцумян за фильм <Корейский деликатес>. Особого упоминания жюри удостоилась картина Ахмада Салеха <Ночь>.

Еще одного специального приза в номинации <Лучший гуманистический фильм> удостоилась картина Симона Леренга Вильмонта <Дом из осколков>, в котором повествуется о судьбе украинских беженцев, детей.

Закрылся XIX кинофестиваль <Золотой абрикос> показом документального фильма о 44-дневной Арцахской войне <Невидимая Республика> Карина Ованнисяна и Лики Закарян.

Напомним, что в этом году <Золотой абрикос> прошел с 10 по 17 июля при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и Мэрии Еревана.

Впервые кинофестиваль <Золотой абрикос> состоялся в июле 2004 года и считается самым престижным кинофестивалем в регионе, который был основан Фондом развития кино <Золотой абрикос> и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов.

За все время действия фестиваля Армению посетили мэтры кино и всемирно известные актеры, в том числе писатель и сценарист Тонино Гуэрра, режиссеры Даррен Аронофски, Пол Шредер, Йос Стелинг, Кшиштоф Занусси, Роб Нильсен, Роман Балаян, Карлос Рейгадас, Надав Лапид, Александр Миндадзе, актеры Клаудия Кардинале, Настасья Кински, Орнелла Мути, Жаклин Биссет,Фанни Ардан, Патрик Шене и др