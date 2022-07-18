Arminfo.info




 Понедельник, 18 Июля 2022 11:33
Александр Аванесов

Армения всегда придавала большое значение последовательному развитию отношений с Грузией - Пашинян

Армения всегда придавала большое значение последовательному развитию отношений с Грузией - Пашинян

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией.

В послании, которое распространила пресс-служба правительства РА, в частности, говорится: <По праву можно отметить, что 30 лет - всего лишь миг в многовековой истории армянского и грузинского народов, но в новейшей истории двух наших стран, вновь обретших независимость, этот период характеризуется как важнейший период установления и налаживания добрососедских межгосударственных отношений, богатый значительными достижениями и успехами. Основанные на нашем богатом культурно-историческом наследии и идентичной системе ценностей традиционно дружественные отношения между двумя братскими народами, благодаря последовательной работе и тесному сотрудничеству, продолжают укрепляться, создавая тем самым предпосылки для дальнейшего взаимодействия и государственного строительства>.

Никол Пашинян подчеркнул, что Армения всегда придавала большое значение последовательному развитию и укреплению отношений с соседней и дружественной Грузией, а интенсивность встреч на высоком уровне между двумя странами доказывает нашу твердую приверженность дальнейшему расширению существующего взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. <Уверен, что обоюдное стремление к развитию армяно-грузинских отношений и надежный диалог на официальном уровне и впредь будут определять наши общие усилия на благо двух народов>, - говорится в послании главы армянского правительства. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Прогноз: Вероятности смены власти в Армении нет. Но она может появитьсяПрогноз: Вероятности смены власти в Армении нет. Но она может появиться
В столице Туркменистана открылся Международный транспортный форум OrieВ столице Туркменистана открылся Международный транспортный форум Orie
Кинофестиваль <Золотой абрикос> закрыт: Международное жюри определило победителейКинофестиваль <Золотой абрикос> закрыт: Международное жюри определило победителей
Армения всегда придавала большое значение последовательному развитию отношений с Грузией - ПашинянАрмения всегда придавала большое значение последовательному развитию отношений с Грузией - Пашинян
В Ереване температура воздуха ожидается до 40 градусовВ Ереване температура воздуха ожидается до 40 градусов
Прямой диалог - самый верный путь к урегулированию азербайджано-армянских разногласий - Энтони БлинкенПрямой диалог - самый верный путь к урегулированию азербайджано-армянских разногласий - Энтони Блинкен
МИД РА: Важно использовать институт МГ ОБСЕ для политического урегулирования нагорнокарабахского конфликтаМИД РА: Важно использовать институт МГ ОБСЕ для политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта
Основными целями ЦРУ в регионе Южного Кавказа являются Иран и Россия - политологОсновными целями ЦРУ в регионе Южного Кавказа являются Иран и Россия - политолог
В Тбилиси прошла трехсторонняя встреча глав МИД трех закавказских странВ Тбилиси прошла трехсторонняя встреча глав МИД трех закавказских стран
В результате несчастного случая погибла  младший сержант  ВС АрменииВ результате несчастного случая погибла  младший сержант  ВС Армении
Важно развивать позитивную динамику диалога между Арменией и Азербайджаном - премьер ГрузииВажно развивать позитивную динамику диалога между Арменией и Азербайджаном - премьер Грузии
Мэр Еревана подал в суд на одного из лидеров оппозицииМэр Еревана подал в суд на одного из лидеров оппозиции
Внеочередной конгресс IBA пройдет в ЕреванеВнеочередной конгресс IBA пройдет в Ереване
У нас одна миссия - обеспечивать безопасное, благополучное развитие Армении -  премьер-министрУ нас одна миссия - обеспечивать безопасное, благополучное развитие Армении -  премьер-министр
ВС Азербайджана подвергли обстрелам армянские позиции - МО АрменииВС Азербайджана подвергли обстрелам армянские позиции - МО Армении
Арам I выразил обеспокоенность в связи с запретом на въезд в республику члена Бюро АРФДАрам I выразил обеспокоенность в связи с запретом на въезд в республику члена Бюро АРФД
Григорян обсудил с директором ЦРУ переговоры Армения-Азербайджан и Армения- ТурцияГригорян обсудил с директором ЦРУ переговоры Армения-Азербайджан и Армения- Турция
Пашинян и Бернс обсудили происходящие в регионе Южного Кавказа процессыПашинян и Бернс обсудили происходящие в регионе Южного Кавказа процессы
Райское место для любителей виндсерфинга и не только: Ереванский Парусный Клуб готов к жаркому летуРайское место для любителей виндсерфинга и не только: Ереванский Парусный Клуб готов к жаркому лету
В Сюникском марзе с отметили профессиональный День горняка и металлургаВ Сюникском марзе с отметили профессиональный День горняка и металлурга
Алиев: Встреча МИД Азербайджана и Армении приведет к полной реализации заявления 10 ноября 2020 годаАлиев: Встреча МИД Азербайджана и Армении приведет к полной реализации заявления 10 ноября 2020 года
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Скончался продюсер Армен ГригорянСкончался продюсер Армен Григорян
Мгер Григорян: Высокие общечеловеческие ценности Великой Французской революции стали ориентиром для многих странМгер Григорян: Высокие общечеловеческие ценности Великой Французской революции стали ориентиром для многих стран
Прогноз: Вслед за Прогноз: Вслед за "воздушными" договоренностями между Анкарой и Ереваном последуют договоренности "на земле"
Политолог: Первая же попытка Анкары вернуться к предусловиям должна обернуться выходом Еревана из переговоровПолитолог: Первая же попытка Анкары вернуться к предусловиям должна обернуться выходом Еревана из переговоров
Перевод средств из банка «Тинькофф» по номеру телефонаПеревод средств из банка «Тинькофф» по номеру телефона
Алиев и Клаар обсудили отношения между Арменией и АзербайджаномАлиев и Клаар обсудили отношения между Арменией и Азербайджаном
Отменяются ограничения на пересечение сухопутной границы Российской ФедерацииОтменяются ограничения на пересечение сухопутной границы Российской Федерации
Возбуждено 7 уголовных дел за непредставление или представление ложных деклараций об имуществе и доходах - генпрокуратураВозбуждено 7 уголовных дел за непредставление или представление ложных деклараций об имуществе и доходах - генпрокуратура
Имена победителей 33-й Международной олимпиады по биологии будут объявлены 17 июляИмена победителей 33-й Международной олимпиады по биологии будут объявлены 17 июля
Таможенники Армении выявили крупную партию опиумаТаможенники Армении выявили крупную партию опиума
Министерство высокотехнологической промышленности совместно с фондом <Мой шаг> активизируют сотрудничество с целью развития человеческого капиталаМинистерство высокотехнологической промышленности совместно с фондом <Мой шаг> активизируют сотрудничество с целью развития человеческого капитала
ЕАБР объявляет о начале приема конкурсных работ на восьмой ежегодный творческий конкурс для СМИ <Евразийская интеграция и развитие - XXI век>ЕАБР объявляет о начале приема конкурсных работ на восьмой ежегодный творческий конкурс для СМИ <Евразийская интеграция и развитие - XXI век>
Палата представителей Конгресса США приняла все четыре проармянские резолюцииПалата представителей Конгресса США приняла все четыре проармянские резолюции
Завод АРМЕНАЛ отметил День металлургаЗавод АРМЕНАЛ отметил День металлурга
Совместное заявление Президента Туркменистана С.Г.Бердымухамедова и Президента Республики Узбекистан Ш.М.МирзиёеваСовместное заявление Президента Туркменистана С.Г.Бердымухамедова и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева
Палата представителей США призвала Азербайджан немедленно вернуть всех армянских военнопленных и гражданских лицПалата представителей США призвала Азербайджан немедленно вернуть всех армянских военнопленных и гражданских лиц
Даем возможность блудному сыну вернуться в парламент: Власть передумала лишать мандатов депутатов оппозицииДаем возможность блудному сыну вернуться в парламент: Власть передумала лишать мандатов депутатов оппозиции
Жителя села Хачик трое азербайджанцев насильно перевезли в НахичеванЖителя села Хачик трое азербайджанцев насильно перевезли в Нахичеван
Взгляд из Москвы: Прогноз дальнейшей политики РФ на Южном Кавказе - дело неблагодарноеВзгляд из Москвы: Прогноз дальнейшей политики РФ на Южном Кавказе - дело неблагодарное
Эдвард Асрян назначен на должность начальника Генерального штаба вооруженных сил АрменииЭдвард Асрян назначен на должность начальника Генерального штаба вооруженных сил Армении
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Туркменистан и Узбекистан ожидают двукратного увеличения объемов торговли Туркменистан и Узбекистан ожидают двукратного увеличения объемов торговли
В Ереване с аншлагом прошла премьера картины Кирилла Серебренникова <Жена Чайковского>В Ереване с аншлагом прошла премьера картины Кирилла Серебренникова <Жена Чайковского>
При реализации программы застройки Северного проспекта и Каскада в Ереване были уничтожены 19 культурно-исторических памятниковПри реализации программы застройки Северного проспекта и Каскада в Ереване были уничтожены 19 культурно-исторических памятников
Прогноз: Маневрирование Эрдогана вынудит Запад мириться с ним и дальшеПрогноз: Маневрирование Эрдогана вынудит Запад мириться с ним и дальше
GeoProMining  реализовала ряд социальных проектов в сфере здравоохраненияGeoProMining  реализовала ряд социальных проектов в сфере здравоохранения
Россия готова и далее всячески содействовать армяно- турецкому диалогу - ЗахароваРоссия готова и далее всячески содействовать армяно- турецкому диалогу - Захарова
Ваагн Хачатурян высоко оценил поддержку и дружественное отношение Франции  к АрменииВаагн Хачатурян высоко оценил поддержку и дружественное отношение Франции  к Армении
На одной из боевых позиций погиб 19-летний солдатНа одной из боевых позиций погиб 19-летний солдат
<Всевидящее око> теперь в ведении Полиции РА: Прекращено сотрудничество с Security Dream, обслуживающей камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД<Всевидящее око> теперь в ведении Полиции РА: Прекращено сотрудничество с Security Dream, обслуживающей камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД
Легендарные <Ногу Свело!> дадут концерт в ЕреванеЛегендарные <Ногу Свело!> дадут концерт в Ереване
Палата представителей  США приняла поправку, поддержанную ANCAПалата представителей  США приняла поправку, поддержанную ANCA
Премьер-министр: Армения высоко оценивает участие Франции в процессе справедливого решения нагорно-карабахской проблемыПремьер-министр: Армения высоко оценивает участие Франции в процессе справедливого решения нагорно-карабахской проблемы
МО Армении опровергло сообщение Баку об обстреле азербайджанских позицийМО Армении опровергло сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций
Сигнал о минировании аэропорта <Звартноц> оказался ложнымСигнал о минировании аэропорта <Звартноц> оказался ложным
Армянам диаспоры могут ужесточить правила предоставления гражданстваАрмянам диаспоры могут ужесточить правила предоставления гражданства
Пашинян: Развитие кинопроизводства важно не только для культуры, но и для образования, науки и технологийПашинян: Развитие кинопроизводства важно не только для культуры, но и для образования, науки и технологий
Российский аналитик: Российский аналитик: "3+3" - "наш ответ Западу"
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Вероятности смены власти в Армении нет. Но она может появитьсяПрогноз: Вероятности смены власти в Армении нет. Но она может появиться
Прогноз: Вслед за Прогноз: Вслед за "воздушными" договоренностями между Анкарой и Ереваном последуют договоренности "на земле"
Политолог: Первая же попытка Анкары вернуться к предусловиям должна обернуться выходом Еревана из переговоровПолитолог: Первая же попытка Анкары вернуться к предусловиям должна обернуться выходом Еревана из переговоров
Взгляд из Москвы: Прогноз дальнейшей политики РФ на Южном Кавказе - дело неблагодарноеВзгляд из Москвы: Прогноз дальнейшей политики РФ на Южном Кавказе - дело неблагодарное
Прогноз: Маневрирование Эрдогана вынудит Запад мириться с ним и дальшеПрогноз: Маневрирование Эрдогана вынудит Запад мириться с ним и дальше
Читать больше
Комментируемые
Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеровВ региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форумаПрезидент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народаОппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из УкраиныВ Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира