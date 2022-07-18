Понедельник, 18 Июля 2022 11:33

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией.

В послании, которое распространила пресс-служба правительства РА, в частности, говорится: <По праву можно отметить, что 30 лет - всего лишь миг в многовековой истории армянского и грузинского народов, но в новейшей истории двух наших стран, вновь обретших независимость, этот период характеризуется как важнейший период установления и налаживания добрососедских межгосударственных отношений, богатый значительными достижениями и успехами. Основанные на нашем богатом культурно-историческом наследии и идентичной системе ценностей традиционно дружественные отношения между двумя братскими народами, благодаря последовательной работе и тесному сотрудничеству, продолжают укрепляться, создавая тем самым предпосылки для дальнейшего взаимодействия и государственного строительства>.

Никол Пашинян подчеркнул, что Армения всегда придавала большое значение последовательному развитию и укреплению отношений с соседней и дружественной Грузией, а интенсивность встреч на высоком уровне между двумя странами доказывает нашу твердую приверженность дальнейшему расширению существующего взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. <Уверен, что обоюдное стремление к развитию армяно-грузинских отношений и надежный диалог на официальном уровне и впредь будут определять наши общие усилия на благо двух народов>, - говорится в послании главы армянского правительства.