Понедельник, 18 Июля 2022 11:32

АрмИнфо. C 18 по 22 июля в Армении ожидается погода без осадков. Об этом говорится в сообщении МЧС республики.

Согласно источнику, территория Армении продолжает находиться под влиянием тропических потоков из районов Аравийского полуострова, в связи с чем в дневные часы с 18 по 21 июля в Араратской области, в предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора и в Ереване температура воздуха достигнет +39 - +42 градусов. В долинах и в предгорьях республики ожидается высокий фон возникновения пожаров. Интенсивность ультрафиолетового излучения ожидается выше нормы. МЧС призывает граждан избегать прямых солнечных лучей с 11.00 до 17.00.

Ветер южный с порывами до 2-5 м/с. В Армавире, предгорьях Арагацотнского и Котайкского регионов в вечерние часы ожидается усиление ветра с порывами до 13-15 м/с. В Ереване ожидается погода без осадков. В вечерние часы ожидается усиление ветра с порывами до 13-15 м/с. В столице сегодня днем температура воздуха поднимется до 39-41 градуса. Однако с 21 июля столбик термометра опустится до 37-39 градусов, а 22 июля - до 35- 37 градусов. Понижение температуры на несколько градусов во второй половине недели ожидается и в областях страны