Понедельник, 18 Июля 2022 11:31

АрмИнфо.Государственный секретарь США Энтони Бликен положительно оценивает состоявшуюся 16 июля в Тбилиси встречу министром иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

В своем микроблоге в Twvitter, госсекретарь отметил, что прямой диалог - самый верный путь к урегулированию азербайджано-армянских разногласий. <Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян предприняли позитивный шаг, встретившись в Тбилиси>, - написал Энтони Блинкен.

Напомним, что согласно сообщению МИД РА, 16 июля в Тбилиси состоялась встреча министра иностранных дел Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. В ходе встречи министры коснулись широкого круга вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны обсудили ход выполнения ранее взятых на себя обязательств и обменялись мнениями о дальнейших возможных шагах. Арарат Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны, что на пути к достижению стабильного и длительного мира в регионе важно политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта и в этом контексте подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом. Министр иностранных дел РА отметил важность решения гуманитарных проблем, в том числе, освобождения и возвращения армянских военнопленных, выяснения судеб пропавших без вести.

Была зафиксирована готовность сторон продолжить обсуждения.