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АрмИнфо.Государственный секретарь США Энтони Бликен положительно оценивает состоявшуюся 16 июля в Тбилиси встречу министром иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.
В своем микроблоге в Twvitter, госсекретарь отметил, что прямой диалог - самый верный путь к урегулированию азербайджано-армянских разногласий. <Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян предприняли позитивный шаг, встретившись в Тбилиси>, - написал Энтони Блинкен.
Напомним, что согласно сообщению МИД РА, 16 июля в Тбилиси состоялась встреча министра иностранных дел Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. В ходе встречи министры коснулись широкого круга вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны обсудили ход выполнения ранее взятых на себя обязательств и обменялись мнениями о дальнейших возможных шагах. Арарат Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны, что на пути к достижению стабильного и длительного мира в регионе важно политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта и в этом контексте подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом. Министр иностранных дел РА отметил важность решения гуманитарных проблем, в том числе, освобождения и возвращения армянских военнопленных, выяснения судеб пропавших без вести.
Была зафиксирована готовность сторон продолжить обсуждения.
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|Прямой диалог - самый верный путь к урегулированию азербайджано-армянских разногласий - Энтони Блинкен
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|Основными целями ЦРУ в регионе Южного Кавказа являются Иран и Россия - политолог
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|У нас одна миссия - обеспечивать безопасное, благополучное развитие Армении - премьер-министр
|ВС Азербайджана подвергли обстрелам армянские позиции - МО Армении
|Арам I выразил обеспокоенность в связи с запретом на въезд в республику члена Бюро АРФД
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|Возбуждено 7 уголовных дел за непредставление или представление ложных деклараций об имуществе и доходах - генпрокуратура
|Имена победителей 33-й Международной олимпиады по биологии будут объявлены 17 июля
|Таможенники Армении выявили крупную партию опиума
|Министерство высокотехнологической промышленности совместно с фондом <Мой шаг> активизируют сотрудничество с целью развития человеческого капитала
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|Завод АРМЕНАЛ отметил День металлурга
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|<Всевидящее око> теперь в ведении Полиции РА: Прекращено сотрудничество с Security Dream, обслуживающей камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД
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|Палата представителей США приняла поправку, поддержанную ANCA
|Премьер-министр: Армения высоко оценивает участие Франции в процессе справедливого решения нагорно-карабахской проблемы
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|Прогноз: Вероятности смены власти в Армении нет. Но она может появиться
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