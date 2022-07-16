Суббота, 16 Июля 2022 20:47

АрмИнфо. Министр ИД РА Арарат Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны, что на пути к достижению стабильного и длительного мира в регионе важно политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта и в этом контексте подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом. Об этом сообщает пресс-служба МИД, в отчете о завершившейся сегодня в Тбилиси встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

По сообщению МИД, в ходе встречи Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов коснулись широкого круга вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.