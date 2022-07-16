Суббота, 16 Июля 2022 14:14

АрмИнфо.Политика США в регионе остается неизменной: полное урегулирование армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений. Об этом на своей странице в Facebook написал американист Сурен Саркисян, комментируя визит директора ЦРУ Уильяма Бернса в Ереван.

Согласно Саркисяну, партнером ЦРУ в Армении выступило не Служба национальной безопасности, а Совет безопасности, поскольку одно из

направлений армяно- азербайджанского примирения курируют секретарь СБ Армен Григорян вместе с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. <Я уверен, что повестка визита американская, поскольку у нас нет своей повестки. А основными целями ЦРУ в нашем регионе являются Иран и Россия, которых Вашингтон пытается вытеснить из региона. США считают, что российское военное присутствие в Армении и Арцахе препятствует окончательному урегулированию армяно-турецких и армяно- азербайджанских отношений>, - отметил политолог.

Он добавил, что для ЦРУ Грузия и Азербайджан являются наиболее важными государствами в регионе Южного Кавказа. <Кстати, бывший

директор ЦРУ Джина Хаспел в свое время возглавляла резидентуру ЦРУ, расположенную в Азербайджане. Поскольку идет процесс нормализации армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений, Вашингтон будет действовать активно. Ки-Уэст и футбольная дипломатия для вас пример>, - заметил Саркисян.