Суббота, 16 Июля 2022 13:28

АрмИнфо. После проведения двусторонней встречи в Тбилиси 16 июля состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили, Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна. Как сообщает грузинское бюро АПА, встреча была закрытой для прессы.

На трехсторонней встрече были обсуждены региональные вопросы.

Ранее в этот же день на встрече с главой МИД Азербайджана министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили выразил надежду, что

совместные усилия по установлению мира и стабильности в регионе дадут свои результаты. <Я очень горжусь тем, что встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном проводится в Тбилиси. Уверен, что наши совместные усилия по установлению мира и стабильности в регионе дадут свои результаты>, - подчеркнул глава МИД Грузии.