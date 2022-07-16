Суббота, 16 Июля 2022 13:27

АрмИнфо. 15 июля в результате несчастного случая, произошедшего в N-й воинской части вооруженных сил Армении, получила увечья и была доставлена в больницу младший сержант Кристине Чичян, 1985 г.р.. Несмотря на усилия врачей, 16 июля Кристине Чичян скончалась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РА.

Проводится расследование для полного выяснения обстоятельств произошедшего.

<Министерство обороны Республики Армения разделяет тяжелую скорбь утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и однополчанам Кристине Чичян>, - говорится в сообщении оборонного ведомства.