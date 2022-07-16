Суббота, 16 Июля 2022 12:01

АрмИнфо. Премьер- министр Армении Никол Пашинян накануне принял участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия формирования Пограничных войск Службы национальной безопасности. В мероприятии также приняли участие министр обороны Сурен Папикян, директор Службы национальной безопасности Армен Абазян, начальник полиции Ваге Казарян, сообщила пресс- служба правительства РА.

Премьер-министр поздравил с 30-летием формирования Пограничных войск и отметил, что как и в любой стране, так и в Республике Армения пограничные войска считаются частью Вооруженных сил. На протяжении всей истории Третьей республики пограничные войска вносили свой вклад в поддержание территориальной целостности и обеспечение безопасности Республики Армения и вместе с нашей армией выполняли задачи, которые были поставлены перед армией. <Но хочу подчеркнуть, что по идее и концепции пограничные войска вообще являются символом мира, потому что границы, охрана которых возложена на пограничные войска, обычно считаются мирными границами. Потому что предполагается, что со странами и государствами, границы с которыми охраняют пограничные войска, заключен договор о дружбе или мире, и это очень важное обстоятельство. Пограничные войска, по сути, с момента своего формирования не всегда и не везде действовали в рамках логики этой функции. Мы преклоняемся и воздаем дань уважения погибшим за Родину пограничникам. Но хочу еще раз подчеркнуть, что логика нашей политики заключается именно в том, что мы хотим, чтобы все без исключения границы Республики Армения были переданы под контроль пограничных войск, а армейские части вернулись в места постоянной дислокации. И именно это мы имеем в виду в логике Вооруженных сил, когда говорим о повестке мира, именно это мы имеем в виду, когда заявляем, что правительство Армении приняло повестку мира>, - отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что ведется много дискуссий необходимости мира, но не любой ценой. <Вообще ничего и никому не нужно любой ценой, потому что все имеет свою цену, и мир может быть достигнут не любой ценой, а

ценой самого мира. Я говорю все это сейчас, чтобы подчеркнуть направление и стремление нашей политики, но также и констатирую, что нам еще предстоит пройти долгий путь для достижения этой цели, очень трудный и сложный путь. К сожалению, проблемы безопасности, стоящие перед нашей страной, не только не решены, но и продолжают вызывать озабоченность. Все мы, прежде всего политическое руководство страны, должны работать над обеспечением мира и стабильности вдоль границ нашей страны. По большому счету, наша стратегическая цель - передать все границы Республики Армения под охрану пограничников, чтобы они могли выполнять свои специальные функции - охрану границы, включающую в себя борьбу с нелегальной миграцией, борьбу с незаконным пересечением границы, борьбу с незаконной деятельностью, борьбу с незаконным оборотом наркотиков и т.д.. Считаю важным подчеркнуть именно этот контекст в плане службы пограничных войск. Однако говоря о нашем видении будущего, я хочу сделать акцент на сегодняшнем дне и прошлом. Мы должны еще раз воздать дань уважения всем пограничникам, павшим за Родину и за будущее. Я должен поблагодарить всех вас за службу, которую вы оказали за это время, за то, что вы носите погоны от имени Республики Армения и народа Армении. Я хочу поблагодарить членов ваших семей, потому что это служение приносит с собой трудности и для семей>, - сказал глава правительства.