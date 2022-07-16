Суббота, 16 Июля 2022 12:01

АрмИнфо. Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения вооруженных сил Армении якобы в ночь с 15 на 16 июля открыли огонь в направлении азербайджанских боевых позиций, расположенных на восточном участке армяно- азербайджанской границы, является дезинформацией. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РА.

При этом, как отмечается в сообщении, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из различных, в том числе, крупнокалиберного стрелкового оружия, в направлении армянских военных позиций, расположенных на указанном участке армяно-азербайджанской границы.

Ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен.