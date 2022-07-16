Суббота, 16 Июля 2022 12:00

АрмИнфо. Католикос Великого Дома киликийского Арам I выразил обеспокоенность в связи с переговорами между Арменией и Турцией и запретом на въезд в республику члена Бюро АРФД Мурада Папазяна.

<Вызывают обеспокоенность процессы, имеющие место в Армении в последние дни, особенно относительно переговоров между Арменией и Турцией, а также запрета на въезд в Армению члена Бюро АРФД Мурада Папазяна>, - говорится в записи Католикоса на его странице католикоса в Facebook.

По словам Арама I, подобные явления могут иметь отрицательные последствия, в частности, для отношений между Арменией и Диаспорой. <Необходимо, чтобы общественности была предоставлена четкая и полная информация>, - подчеркнул Католикос.

Напомним, что 14 июля член Бюро АРФД, сопредседатель координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян сообщил, что ему был запрещен въезд на территорию Армении