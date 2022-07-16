Суббота, 16 Июля 2022 11:46

АрмИнфо. Вопросы международной и региональной безопасности и борьба с терроризмом стали предметом обсуждений состоявшихся накануне в Ереване переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Согласно источнику, собеседники обсудили происходящие в регионе Южного Кавказа процессы.

Напомним, что Бернс прибыл в Ереван с краткосрочным необъявленным ранее визитом.