Пятница, 15 Июля 2022 21:19

АрмИнфо. Излюбленное место для настоящих ценителей виндсерфинга в Армении – Ереванский Парусный Клуб (Yerevan Sailing Club) приглашает в жаркие дни лета окунуться в мир активного отдыха, насладиться чистым воздухом, водой, прекрасными закатами и рассветами на не менее прекрасном озере Севан.

Помимо виндсерфинга отдыхающие могут заняться, SUPboarding-ом, каякингом, яхтингом, вейкбордом, водными лыжами, а для самых младших предусмотрены множество водных развлечений: качели, батут, банан, горки и спортплощадка.

Желающие могут арендовать спортивный инвентарь и вместе с тренерами обучиться любому из предложенных видов активного отдыха в Парусном клубе. Стоимость 1 дня проживания в лагере составляет 15 000 драмов, прокат виндсерфинга - 10 000 драмов (с обучением - 15 000 драмов/час ), прокат яхты на 1 час - 15 000 драмов, SUP и каяк - 5 000 драмов/час, вейкборд и водные лыжи - 3 000 драмов круг, водное кресло на 1 час 1000 драмов на чел.

Помимо этого, Парусный клуб предлагает посетителям 3-х разовое питание. В случае необходимости ближайший Фуд Корт расположен от Клуба на расстоянии в 6-7 км., а ближайший магазин - до 2 км. Более того для отдыхающих при желании будут проведены экскурсии на полуостров в церковь и по другим достопримечательностям вокруг Севана.

Стоит отметить, что один из первых клубов серфингистов в СССР был открыт в летнем лагере Ереванского политехнического института, руководство которого оказывало молодым экстремалам большую поддержку. Одним из первых армянских серфингистов стал Мгер Товмасян (более известный в Армении как Мох), ныне являющийся председателем Ереванского клуба виндсерфинга. Оставив основную специальность (биофизику), Товмасян встал на доску и взялся за парус. Первого успеха армянским виндсерферам долго ждать не пришлось. На Спартакиаде народов СССР они заняли призовые места. После тяжелых 90-х армянский парусный спорт с трудом выстоял и вошел в XXI век с новыми перспективами. В частности, были созданы Федерация парусного спорта и Ереванский клуб виндсерфинга. Именно две эти организации и взяли на себя развитие парусного спорта в нашей стране. В начале 2000-х на берегу озера Севан была создана и сдана в эксплуатацию единственная в регионе детская школа – центр виндсерфинга для всех детей Армении и СНГ, где все желающие могли обучиться этому популярному во всем мире виду спорта. В течение пятнадцати предыдущих лет в школе прошли обучение более 1200 детей. Среди них чемпионы и призеры Армении и России.

Отметим, что Ереванский Парусный клуб расположен по адресу: шоссе Ереван-Севан 52 (рядом с зоной отдыха Арснакар). Для более подробной информации можно обратиться по телефону 091121095.