Пятница, 15 Июля 2022 21:11

АрмИнфо. На Зангезурском и Агаракском медно-молибденовых комбинатах с размахом отметили День шахтера и металлурга. В связи с профессиональным днем 15 и 16 июля прошли праздничные мероприятия.

На торжественной церемонии в Каджаране выступил Роман Худолий, президент группы компаний <ГеоПромайнинг>, генеральный директор Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗПМК). Об этом сообщает Клуб экономических журналистов, члены которого были приглашены на праздничные мероприятия.

В своем выступлении Роман Худолий отметил, что компания GeoProMining (GPM) работает в Армении вот уже 15 лет. С 2007 года мы являемся неотъемлемой частью экономики этой замечательной страны, вместе строя горнодобывающую промышленность страны. Мы также гордимся тем, что в этом году Группа стала мажоритарным акционером гиганта армянской горнорудной промышленности Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК). Этот комбинат является центральным звеном экономики Армении. Мы стремимся к постоянному развитию, поэтому в 2022 г. на ЗММК мы планируем увеличить производство на 25% по сравнению с 2021 годом. Мы также стремимся создать концептуально новый горнодобывающий сектор с более длинной цепочкой создания стоимости, модернизированный и более эффективный сектор, который принесет больше пользы обществу и стране>.

Как заявил на мероприятии первый заместитель генерального директора ЗМПК, президент Союза горняков и металлургов Армении Вардан Джанян, в последние почти 20 лет горнодобывающая промышленность в разное время обеспечивала 30-40% экспорта Армении и 6-10% валового внутреннего продукта. Это не просто цифры, эти цифры отражают важность развития майнинга для нашей страны. Мы не можем не признать, что в сфере предстоит решить много проблем, которые мы должны решить вместе с нашими партнерами. Горнодобывающая промышленность Армении должна стать современной, конкурентоспособной и ответственно управляемой отраслью, которая поднимет вслед за ней другие отрасли промышленности. Я также вижу в этом одну из важных задач Союза горняков и металлургов.

Компании Группы <ГеоПромайнинг> всегда входили в десятку крупнейших налогоплательщиков страны. Первым налогоплательщиком остается Зангезурский медно-молибденовый комбинат. В 2020 году компания выплатила 42,9 млрд драмов налогов, а в 2021 году - 48,8 млрд драмов. Компания также является крупнейшей социальной ответственной бизнес-структурой в Армении. Так, в 2020-2021 гг. за этот период объем социальных программ, реализованных ЗПМК, превысили 15 млрд драмов. Проекты реализуются в сферах развития инфраструктур, социальной помощи, развития культуры, спорта и здравоохранения. Количество поставщиков компании составляет около 700, из них около 500 - армянские компании, являющиеся частью значительного мультипликативного эффекта, создаваемого комбинатом и влияющим положительно на экономику страны.

В ходе праздничной сессии состоялась церемония награждения ветеранов и лучших работников комбината. 37 отличившихся работников двух предприятий награждены медалями, почетными грамотами и денежными премиями.

Отметим, что на армянских предприятиях группы компаний <ГеоПромайнинг>: ЗММК, <Агаракский медно-молибденовый комбинат>, <Армянское молибденовое производство> (АМП) и <Геопромайнинг Голд Компани> работает в общей сложности 7 355 сотрудников. По данным 2020-2021 года на ЗММК работает 4450 человек. Согласно расчету коэффициента косвенных рабочих мест, ЗММК косвенно обеспечивает деятельностью около 15 тыс. рабочих мест.

В рамках мероприятий, посвященных профессиональному дню, в Каджаранском дворце культуры открылась выставка экспонатов Капанского геологического музея и фотографий, говорящих об истории ЗММК. Завершился праздничный день концертами, которые прошли в Каджаране и Агараке при спонсорской поддержке группы компаний <Геопромайнинг>.