Пятница, 15 Июля 2022 21:07

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что первая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, которая пройдет 16 июля в Тбилиси, будет иметь положительные последствия. Об этом сообщает агентство Turan.

Выступая сегодня на совещании, посвященным итогам полугодия, Алиев заявил, что <хорошим результатом этой встречи может стать то, что армянская сторона сформирует свою рабочую группу>, отметив, что азербайджанская сторона уже сформировала свою рабочую группу.

Вместе с тем, Алиев вновь обвинил Армению в невыполнении обязательства о выводе своих войск с территории Азербайджана после подписания мирного соглашения 10 ноября 2020 года. "К сожалению, негативных моментов больше. Одним из них является игнорирование Арменией вопросов, закрепленных в декларации, подписанной 10 ноября 2020 года. Декларация 10 ноября фактически является актом капитуляции Армении, и Армения, как проигравшая сторона в войне, взяла на себя обязательства. Эти обязательства там четко обозначены. Одним из них является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха.

Алиев считает, что до сих пор этот вопрос не нашел своего решения. <Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но Армения продлевает его. В то же время мы поднимали этот вопрос перед российским военным руководством, и несколько месяцев назад во время визита в Азербайджан высокопоставленный сотрудник Минобороны России пообещал нашему Министерству обороны, что до июня армянские вооруженные формирования будут выведены из Карабаха. Но сегодня уже середина июля, а этот вопрос еще не решен. Армения не выполняет это обязательство вопреки декларации от 10 ноября. Российские миротворцы - российская сторона тоже подписала Декларацию 10 ноября- как говорится, не принуждают их к этому. Конечно, это недопустимая ситуация. Потому что пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо. Если Армения не хочет выводить свои вооруженные формирования, то пусть скажет об этом открыто, чтоб знали что делать. Каков будет наш ответ? Сейчас неуместно говорить об этом", - сказал, как передает Turan, президент Азербайджана.

Вместе с тем, Алиев посетовал на отсутствие прогресса по нормализации азербайджано- армянских отношений после окончания 44-дневной войны. Вместе с тем он озвучил некоторые положительные моменты, включая первую встречу рабочих групп по делимитации. <Считаю, что вторая встреча будет посвящена обсуждению практических вопросов. Конечно, от сотрудничества в этом формате мы пока не ждем быстрых результатов, так как делимитация - длительный процесс. Но в любом случае этот процесс запущен, мы можем рассматривать его как успешное развитие", - сказал он.

Алиев выразил уверенность, что предложенные Азербайджаном пять основных базовых принципов установления мира между Азербайджаном и Арменией, будут реализованы руководством Армении. <Мы обсуждали этот вопрос с несколькими соседними государствами - Турцией, Россией, Ираном, и эта позиция поддерживается. Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки - мы обсуждали этот вопрос и с этими партнерами, и фактически сейчас создана основа для начала мирных переговоров. Опять же, Азербайджан проявил инициативу, и мы формируем эти пять принципов, и если бы мы не взяли на себя эту инициативу, то и в этом направлении до сих пор не было бы никакого развития", сказал Алиев