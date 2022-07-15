Пятница, 15 Июля 2022 17:29

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-15:00 жилой дом 1 на улице Эребуни; собственные дома 6-15 на 11-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 улицы Сари Тага 13-28, жилые дома 27, 27а, 29, 29 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 7 на улице Агатангехоса, жилые дома 29, 29а на улице Хоренаци, абоненты-жильцы подъезда 4 жилого дома 37 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 44 на улице С.Зоравара, собственные дома 27, 27/9, 27/43, 29/11, 27/29, 29/12, 27/60, 27/47, 27/23, 27/46, 29, 27/24, 29/1, 27/9 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 2А, 2Б, 4, 6 на пр. Азатутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1/5-43 на 10-ой улице Зейтуна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 13 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 57, 59/7 на пр. Комитаса, жилые дома 23, 23/1, 25 на улице Мамиконянца, 6, 6/1 на улице Н.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 23 на улице В.Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Налбандян, Нор Артагерс;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села Хачпар и Азаташен;

10:00-15:00 села Урцадзор, Даштакар и Шагап;

10:00-16:00 частично село Аралез;

10:30-16:00 частино село Мргавет;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Мартирос;

10:30-14:00 частично квартал “Дзахапян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

11:00-15:00 частично село Ринд;

в Котайкской области:

10:00-15:00 город Егвард и частично абоненты (не являющиеся жильцами) общины Зовуни; воинская часть, ООО ‘Семюр энд Ко”, ЗАО ‘Коньячный завод”, ООО “Армойл”, ‘Ерамар”, собственник “Г.Плавчян”, ОАО ‘Бериутюн”, П/К “Бюрех”, ООО “Караланс”, “Элипс”, “М.Карапетян”; собственники “Т.Акобян”, ‘Н.Мурадян”, “С.Погосян”, квартал ‘Нати”, ООО “Тамара Ани”, “Нахшин”, ООО ‘Евротрасн”, завод “Айг”, частный дом “Нати”, ЧП “Лаура Мкртчян”;

в Гегаркуникской области:

11։00-16։30 частично город Чамбарак; воинская часть города Чамбарак, больница, военная полиция, солнечная станция “Арев-1”, станция оператора “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Ваан;

в Лорийской области:

10:00-16:00 село Санаин;

в Сюникской области:

09:30-11:00 частично село Гетишен;

10:30-11:30 село Толорс;

12:00-13:00 село Бнунис;

13:30-14:30 село Торуник;

15:00-16:00 село Ахлатян.