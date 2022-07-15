Пятница, 15 Июля 2022 15:59

АрмИнфо. Отсутствие на данном этапе переговоров между Арменией и Турцией предусловий обусловлено иными турецкими интересами в других регионах. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Роберт Гевондян.

"Интересами которые вполне способны повлиять на процесс армяно­турецкой нормализации. К примеру, в ответ на требование Запада обеспечить определенный уровень отношений с Арменией Турция может обрести геополитические преференции в той же Сирии. Геополитические игры не заканчиваются армяно-турецким вектором для играющей на разных досках Анкары. Чем и обусловлены многочисленные развороты турецкой политики с целью получения наибольшей выгоды на той или иной доске",

- заметил он.

На этом фоне, Гевондян убежден, что при первой же попытке Анкары вновь начать разговаривать с Ереваном на языке предусловий, Армении следует немедленно выйти из переговоров. Поскольку турецкие предусловия могут зайти за армянские красные линии. На взгляд политолога, с учетом этапа достаточно быстрых геополитических трансформаций в котором сегодня находится мир, каждый игрок стремится обрести новые политические возможности с целью использовать их в будущем, когда ситуацию войдет в этап относительного равновесия.

На этом фоне, Гевондян совершенно не склонен полностью и прямо обуславливать армяно-турецкую нормализацию текущими процессами между Арменией и Азербайджаном. Политолог рассматривает их косвенное влияние на армяно-турецкий процесс в одном ряду с влиянием армяно­российских, российско-турецких и турецко-американских отношений.

"Так или иначе, я не являюсь большим оптимистом в вопросе армяно­турецких перспектив. И я не ожидаю искоренения вражды между нашими странами. При этом, прекрасно понимая, что установление отношений возможно с любым врагом. Последним примером чего является энергетическое сотрудничество РФ с Западом. Отсюда запрос на отсутствие эмоций и холодный расчет в процессе реализации внешней политики Армении. Мы должны сотрудничать там где это возможно. А там где мы видим угрозу захода за наши красные линии мы должны демонстрировать враждебность", - подытожил политолог.