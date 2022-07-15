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АрмИнфо.Совершенно новое предложение для владельцев счетов АраратБанка.Отныне картодержатели банка «Тинькофф» посредством мобильного приложения «Тинкофф» могут пополнять драмовые (карточные) счета клиентов АраратБанка, указав только тот номер телефона получателя, который зарегистрирован в базе данных АраратБанка.
«АраратБанк, преследуя цель облегчить процесс осуществления денежных переводов из России в Армению, расширил рамки услуг, предлагаемых в онлайн-сегменте, внедрив услугу «Тинькофф-онлайн». Не секрет, что сегодня самым быстрым и простым методом перевода средств является перевод по номеру телефона, поскольку для этого требуются минимальные данные о бенефициаре», - говорится в сообщении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Мгер Григорян: Высокие общечеловеческие ценности Великой Французской революции стали ориентиром для многих стран
|Прогноз: Вслед за "воздушными" договоренностями между Анкарой и Ереваном последуют договоренности "на земле"
|Политолог: Первая же попытка Анкары вернуться к предусловиям должна обернуться выходом Еревана из переговоров
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|Алиев и Клаар обсудили отношения между Арменией и Азербайджаном
|Отменяются ограничения на пересечение сухопутной границы Российской Федерации
|Возбуждено 7 уголовных дел за непредставление или представление ложных деклараций об имуществе и доходах - генпрокуратура
|Имена победителей 33-й Международной олимпиады по биологии будут объявлены 17 июля
|Таможенники Армении выявили крупную партию опиума
|Министерство высокотехнологической промышленности совместно с фондом <Мой шаг> активизируют сотрудничество с целью развития человеческого капитала
|ЕАБР объявляет о начале приема конкурсных работ на восьмой ежегодный творческий конкурс для СМИ <Евразийская интеграция и развитие - XXI век>
|Палата представителей Конгресса США приняла все четыре проармянские резолюции
|Завод АРМЕНАЛ отметил День металлурга
|Совместное заявление Президента Туркменистана С.Г.Бердымухамедова и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева
|Палата представителей США призвала Азербайджан немедленно вернуть всех армянских военнопленных и гражданских лиц
|Даем возможность блудному сыну вернуться в парламент: Власть передумала лишать мандатов депутатов оппозиции
|Жителя села Хачик трое азербайджанцев насильно перевезли в Нахичеван
|Взгляд из Москвы: Прогноз дальнейшей политики РФ на Южном Кавказе - дело неблагодарное
|Эдвард Асрян назначен на должность начальника Генерального штаба вооруженных сил Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Туркменистан и Узбекистан ожидают двукратного увеличения объемов торговли
|В Ереване с аншлагом прошла премьера картины Кирилла Серебренникова <Жена Чайковского>
|При реализации программы застройки Северного проспекта и Каскада в Ереване были уничтожены 19 культурно-исторических памятников
|Прогноз: Маневрирование Эрдогана вынудит Запад мириться с ним и дальше
|GeoProMining реализовала ряд социальных проектов в сфере здравоохранения
|Россия готова и далее всячески содействовать армяно- турецкому диалогу - Захарова
|Ваагн Хачатурян высоко оценил поддержку и дружественное отношение Франции к Армении
|На одной из боевых позиций погиб 19-летний солдат
|<Всевидящее око> теперь в ведении Полиции РА: Прекращено сотрудничество с Security Dream, обслуживающей камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД
|Легендарные <Ногу Свело!> дадут концерт в Ереване
|Палата представителей США приняла поправку, поддержанную ANCA
|Премьер-министр: Армения высоко оценивает участие Франции в процессе справедливого решения нагорно-карабахской проблемы
|МО Армении опровергло сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций
|Сигнал о минировании аэропорта <Звартноц> оказался ложным
|Армянам диаспоры могут ужесточить правила предоставления гражданства
|Пашинян: Развитие кинопроизводства важно не только для культуры, но и для образования, науки и технологий
|Российский аналитик: "3+3" - "наш ответ Западу"
|Cостоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов
|Спецпредставитель Европейского Союза вновь прибыл в Армению
|В Турции на армяно-турецкой границе начались работы по разминированию - СМИ
|В Гюмри пройдет фестиваль ремесел
|Палата представителей США рассмотрит резолюции, поддерживаемые ANCA
|Прогноз: В предвыборных целях Эрдоган может вновь дестабилизировать Южный Кавказ
|Генрих Мхитарян дебютировал в составе миланского <Интера>
|Армения готова к сотрудничеству с государствами региона в продвижении глобальной экологической повестки - министр
|После войны 2020 года в Армении 1498 человек получили группу инвалидности - Минтруда и социальных вопросов
|Госдеп: США решительно поддерживают урегулирование армяно-турецких отношений, которое положительно скажется на всем регионе
|В Ереване откроется Международная школа Нового кино
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армения приняла участие в IV международном фестивале <Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо>
|В Ереване пройдет концерт по случаю Национального праздника Франции
|GeoProMining расширяет сотрудничество между армянскими и российскими вузами
|Турция предложила провести очередную встречу по нормализации с Арменией в Анкаре или Ереване - СМИ
|В Армении будет создана Служба внешней разведки - секретарь СБ
|В состав будущего МВД в Армении, помимо полиции, войдут МЧС и служба миграции - замминистра
|Замминистра: До 2030 года 90% выпускников среднепрофильных образовательных учреждений должны работать по специальности
|Прогноз: Турция всегда будет нуждаться в диалоге с интересной Западу Арменией
|В министерстве обороны Армении новый пресс- секретарь
|Читать больше
|Прогноз: Вслед за "воздушными" договоренностями между Анкарой и Ереваном последуют договоренности "на земле"
|Политолог: Первая же попытка Анкары вернуться к предусловиям должна обернуться выходом Еревана из переговоров
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