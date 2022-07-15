Пятница, 15 Июля 2022 15:54

АрмИнфо.Совершенно новое предложение для владельцев счетов АраратБанка.Отныне картодержатели банка «Тинькофф» посредством мобильного приложения «Тинкофф» могут пополнять драмовые (карточные) счета клиентов АраратБанка, указав только тот номер телефона получателя, который зарегистрирован в базе данных АраратБанка.

«АраратБанк, преследуя цель облегчить процесс осуществления денежных переводов из России в Армению, расширил рамки услуг, предлагаемых в онлайн-сегменте, внедрив услугу «Тинькофф-онлайн». Не секрет, что сегодня самым быстрым и простым методом перевода средств является перевод по номеру телефона, поскольку для этого требуются минимальные данные о бенефициаре», - говорится в сообщении