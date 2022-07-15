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АрмИнфо.В режиме видеоконференцсвязи Президент провел встречу со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалой.
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Казахстана и Европейского Союза.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность в развитии многопланового взаимодействия с Европейским Союзом – одним из ключевых партнеров Казахстана и свою готовность придать новый импульс двустороннему стратегическому сотрудничеству.
Президент сообщил о проведенном недавно конституционном референдуме и реформах по построению Нового и Справедливого Казахстана.
В свою очередь Тери Хакала поздравила Президента с успешным проведением референдума и подчеркнула приверженность Евросоюза долгосрочному сотрудничеству и взаимодействию с Казахстаном – ведущим партнером Брюсселя в регионе Центральной Азии.
Она также заявила, что ЕС всецело поддерживает программу реформ Главы государства и высоко ценит многовекторную и сбалансированную внешнюю политику Казахстана.
Европейский Союз выразил большую заинтересованнность в укреплении транспортно-логистических связей с Казахстаном.
Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
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|Имена победителей 33-й Международной олимпиады по биологии будут объявлены 17 июля
|Таможенники Армении выявили крупную партию опиума
|Министерство высокотехнологической промышленности совместно с фондом <Мой шаг> активизируют сотрудничество с целью развития человеческого капитала
|ЕАБР объявляет о начале приема конкурсных работ на восьмой ежегодный творческий конкурс для СМИ <Евразийская интеграция и развитие - XXI век>
|Палата представителей Конгресса США приняла все четыре проармянские резолюции
|Завод АРМЕНАЛ отметил День металлурга
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Туркменистан и Узбекистан ожидают двукратного увеличения объемов торговли
|В Ереване с аншлагом прошла премьера картины Кирилла Серебренникова <Жена Чайковского>
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|GeoProMining реализовала ряд социальных проектов в сфере здравоохранения
|Россия готова и далее всячески содействовать армяно- турецкому диалогу - Захарова
|Ваагн Хачатурян высоко оценил поддержку и дружественное отношение Франции к Армении
|На одной из боевых позиций погиб 19-летний солдат
|<Всевидящее око> теперь в ведении Полиции РА: Прекращено сотрудничество с Security Dream, обслуживающей камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД
|Легендарные <Ногу Свело!> дадут концерт в Ереване
|Палата представителей США приняла поправку, поддержанную ANCA
|Премьер-министр: Армения высоко оценивает участие Франции в процессе справедливого решения нагорно-карабахской проблемы
|МО Армении опровергло сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций
|Сигнал о минировании аэропорта <Звартноц> оказался ложным
|Армянам диаспоры могут ужесточить правила предоставления гражданства
|Пашинян: Развитие кинопроизводства важно не только для культуры, но и для образования, науки и технологий
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|Cостоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов
|Спецпредставитель Европейского Союза вновь прибыл в Армению
|В Турции на армяно-турецкой границе начались работы по разминированию - СМИ
|В Гюмри пройдет фестиваль ремесел
|Палата представителей США рассмотрит резолюции, поддерживаемые ANCA
|Прогноз: В предвыборных целях Эрдоган может вновь дестабилизировать Южный Кавказ
|Генрих Мхитарян дебютировал в составе миланского <Интера>
|Армения готова к сотрудничеству с государствами региона в продвижении глобальной экологической повестки - министр
|После войны 2020 года в Армении 1498 человек получили группу инвалидности - Минтруда и социальных вопросов
|Госдеп: США решительно поддерживают урегулирование армяно-турецких отношений, которое положительно скажется на всем регионе
|В Ереване откроется Международная школа Нового кино
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армения приняла участие в IV международном фестивале <Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо>
|В Ереване пройдет концерт по случаю Национального праздника Франции
|GeoProMining расширяет сотрудничество между армянскими и российскими вузами
|Турция предложила провести очередную встречу по нормализации с Арменией в Анкаре или Ереване - СМИ
|В Армении будет создана Служба внешней разведки - секретарь СБ
|В состав будущего МВД в Армении, помимо полиции, войдут МЧС и служба миграции - замминистра
|Читать больше
|Прогноз: Вслед за "воздушными" договоренностями между Анкарой и Ереваном последуют договоренности "на земле"
|Политолог: Первая же попытка Анкары вернуться к предусловиям должна обернуться выходом Еревана из переговоров
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