Пятница, 15 Июля 2022 13:47

АрмИнфо.В режиме видеоконференцсвязи Президент провел встречу со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалой.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Казахстана и Европейского Союза.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность в развитии многопланового взаимодействия с Европейским Союзом – одним из ключевых партнеров Казахстана и свою готовность придать новый импульс двустороннему стратегическому сотрудничеству.

Президент сообщил о проведенном недавно конституционном референдуме и реформах по построению Нового и Справедливого Казахстана.

В свою очередь Тери Хакала поздравила Президента с успешным проведением референдума и подчеркнула приверженность Евросоюза долгосрочному сотрудничеству и взаимодействию с Казахстаном – ведущим партнером Брюсселя в регионе Центральной Азии.

Она также заявила, что ЕС всецело поддерживает программу реформ Главы государства и высоко ценит многовекторную и сбалансированную внешнюю политику Казахстана.

Европейский Союз выразил большую заинтересованнность в укреплении транспортно-логистических связей с Казахстаном.

Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.