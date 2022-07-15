Пятница, 15 Июля 2022 13:40

АрмИнфо. В Армении в четыре раза увеличилось количество уголовных дел, направленных в суды за непредставление деклараций об имуществе и доходах или предоставление в декларациях ложных сведений. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры страны.

Согласно источнику, в первом полугодии 2022 года было возбуждено 3 уголовных дела по статье 314.2 бывшего Уголовного кодекса РА (умышленное непредставление заявлений в Комиссию по предупреждению коррупции) и 4 уголовных дела по статье 314.3 (представление заведомо ложных сведений в декларации или сокрытие сведений, подлежащих декларированию).

Основанием для возбуждения 4 уголовных дел послужила информация, предоставленная Комиссией по предотвращению коррупции РА в прокуратуру, 1 - данные, полученные следователем при осуществлении им своих полномочий, 1 - отчет следственного органа и 1 - сообщение СМИ.

В 2021 году было возбуждено 14 уголовных дел за подачу заявлений по двум вышеупомянутым преступлениям, 9 из которых расследованы в течение 2022 года.

В настоящее время Антикоррупционный комитет Армении проводит предварительное расследование по 1 уголовному делу об умышленном непредставлении деклараций в Комиссию по предотвращению коррупции и по 11 уголовным делам о представлении в декларациях ложных сведений или сокрытии сведений, подлежащих декларированию.

Всего в первом полугодии текущего года возбуждено 7 уголовных дел в отношении 7 лиц. При этом, если в 2021 году в суды с обвинительным заключением было направлено только одно уголовное дело, то только в первом полугодии 2022 года - 4 уголовных дела в отношении 6 лиц.

В частности, 24 марта текущего года в суд направлено дело бывшего заместителя главы общины Мргаван Араратской области А. Матевосяна.

По другому уголовному делу, направленному в суд 15 апреля, обвинение предъявлено главе общины Гюлагарак Лорийской области М. Геворгяну и его супруге, а также заместителю главы общины Р. Варданяну за представление ложных сведений в декларациях или сокрытии подлежащих декларированию сведений. В другом уголовном деле, направленном в суд 2 июня, бывшему вице-губернатору Сюникской области К. Аванесяну было предъявлено обвинение в представлении ложных сведений в декларациях или сокрытии подлежащих декларированию сведений. При этом, решением суда от 21 июня последний признан виновным и приговорен к одному году лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на один год. К нему не было применено наказание в виде лишения свободы, а был установлен испытательный срок в 2 года.

Помимо вышеперечисленного, 28 апреля 2021 года с обвинительным заключением уголовное дело в отношении депутата Национального Собрания РА шестого созыва Гранта Давтяна и его сына было направлено в суд общей юрисдикции города Еревана по обвинению в умышленном непредставлении заявления. Суд общей юрисдикции Еревана от 10 ноября 2021 принял решение о прекращении уголовного преследования в отношении них и прекращении производства по уголовному делу в связи с изменением обстановки. По результатам рассмотрения жалобы прокурора на вышеуказанный судебный акт от 3 марта 2022 года Апелляционный суд удовлетворил жалобу, направив дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

В генпрокуратуре добавили, что по новому Уголовному кодексу эти два деяния объединены в одно уголовное преступление, предусмотренное статьей 444 УК.