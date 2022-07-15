Пятница, 15 Июля 2022 13:39

АрмИнфо.В Спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна накануне прошел последний, теоретический этап экзаменов 33-й Международной олимпиады по биологии.

Ранее состоялся практический ее этап, который носил экспериментальный характер, в ходе которого экзамены проводились по четырем направлениям: биохимия, анатомия и физиология растений, анатомия и физиология животных, биоинформатика. Об этом говорится в сообщении Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Согласно сообщению, каждому участнику экзаменов дали по 7 часов на решения, во время которых у олимпийцев не было доступа к интернету.

Ведомство напоминает, что для участия в 33-й Международной олимпиаде по биологии в Армению прибыли студенческие команды из 64 стран, по 4 участника в каждой команде. В Олимпиаде участвуют 3 страны-наблюдателя: Афганистан, Боливия и Франция. Оценивать результаты будут более 240 членов международного жюри, прибывших в Армению. Жюри работает в условиях секретности, по специальной программе, разработанной оргкомитетом для обеспечения экзаменационного процесса научных олимпиад.

Имена победителей олимпиады и команд-призеров будут объявлены 17 июля во время церемонии закрытия в Национальном академическом театре оперы и балета им. Спендиаряна.

Группа армянских участников была сформирована по результатам республиканского этапа предметных олимпиад - три участника из средней школы <Гераци>, один из Ванадзорской специальной школы с углубленным изучением математики и естественных наук.

Армения участвует в олимпиадах по биологии с 2009 года, в которых приняли участие в общей сложности 35 школьников.