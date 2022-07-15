Пятница, 15 Июля 2022 13:39

АрмИнфо. Сотрудники Комитета государственных доходов Армении в сотрудничестве с представителями Службы национальной безопасности РА выявили попытку переправки крупной партии наркотиков посредством компании <Айпост> (<Армпочта>).

Согласно сообщению КГД, в зоне таможенного контроля пункта обмена почтовыми отправлениями компании <Айпост> была подвергнута таможенному досмотру международная почтовая посылка, отправляемая из Армении в Австралию от имени гражданина Ирана. В результате досмотра в указанной посылки было обнаружено 7 безрукавок с цветными рисунками общим весом около 6 кг. Губчатые массы во внутренних частях этих курток были пропитаны коричневыми порошкообразными массами наркотика типа <опиум>, фактическая масса которых составляла около 2,5 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело. <Комитет государственных доходов продолжает непримиримую борьбу с незаконным перемещением наркотических средств и психотропных веществ через границу Республики Армения>, - говорится в сообщении.