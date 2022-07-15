Пятница, 15 Июля 2022 13:37

АрмИнфо. Евразийский банк развития (ЕАБР) объявляет о начале приема конкурсных работ на восьмой ежегодный творческий конкурс для СМИ <Евразийская интеграция и развитие - XXI век>. Заявки принимаются до 30 сентября 2022 года.

Как отмечается в сообщении Банка, творческий конкурс нацелен на развитие и укрепление межкультурных и экономических связей между странами региона. Он призван способствовать распространению объективной информации об интеграционных процессах на евразийском пространстве. К участию в конкурсе приглашаются журналисты из государств - участников ЕАБР, а именно: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Объективность оценки обеспечивает специально созданный Экспертный совет, в состав которого вошли главы Союзов журналистов всех шести стран - участниц ЕАБР. К рассмотрению принимаются журналистские работы, вышедшие в печать/эфир с 1 декабря 2021 года по 30 сентября 2022 года.

Тема конкурса - <Евразийская интеграция и развитие - XXI век>. Круг вопросов для раскрытия в рамках темы: процессы региональной экономической интеграции - межгосударственные инициативы и решения в сфере интеграции, взаимные инвестиции, производственная и научно-техническая кооперация, реализация межгосударственных проектов; эффекты интеграционных процессов для экономики, социально-экономического положения стран региона и их восприятие бизнес-сообществом и населением; цифровые инициативы на пространстве ЕАЭС и цифровой суверенитет; функционирование интеграционных объединений (ЕАЭС, СНГ и другие); достижение целей в области устойчивого развития - проблемы, инициативы достижения; развитие государственно-частного партнерства и инфраструктуры; развитие водно-энергетического комплекса; развитие логистики и динамика товарооборота между странами региона, модернизация и внедрение инноваций; экономический анализ макроэкономических показателей, проблем инфраструктурного развития; и другие темы.

Номинации конкурса:

<Лучшие тематические сообщения информационного

агентства>;

<Лучшая публикация в интернет-издании>; <Лучшая

публикация в печатном СМИ>;

<Лучший сюжет на ТВ>,

<Лучший радиосюжет>,

<Лучшая публикация по теме гуманитарной интеграции>.

Лауреаты конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.