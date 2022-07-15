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 Пятница, 15 Июля 2022 13:06
Александр Аванесов

Палата представителей Конгресса США приняла все четыре проармянские резолюции

Палата представителей Конгресса США приняла все четыре проармянские резолюции

АрмИнфо. Палата представителей Конгресса США приняла все 4 поправки к закону об ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год, которые были поддержаны Армянским национальным комитетом Америки (ANCA). Об этом сообщается на странице комитета в Facebook.

В первой поправке содержится требование о расследовании военных преступлений, совершенных Азербайджаном, вторая поправка призывает к немедленному освобождению Азербайджаном армянских военнопленных.

Третья поправка призывает администрацию США подготовить доклад о влиянии военной помощи США Азербайджану на мир между Ереваном и Баку, а четвертая предусматривает ограничение продажи Турции американских истребителей F- 16 и комплектов для модернизации самолетов данного типа. 

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