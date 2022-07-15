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 Пятница, 15 Июля 2022 13:00

Совместное заявление Президента Туркменистана С.Г.Бердымухамедова и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева

Совместное заявление Президента Туркменистана С.Г.Бердымухамедова и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева

АрмИнфо.По приглашению Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева 14–15 июля 2022 года состоялся государственный визит Президента Туркменистана С.Г.Бердымухамедова в Республику Узбекистан.

Лидеры двух государств с удовле­творением отметили высокий уровень туркмено-узбекских отношений на современном этапе, которые, благодаря установившемуся доверительному диалогу на высшем уровне, приобрели характер стратегического партнёрства.

Была подчёркнута особая значимость первого государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Узбекистан в деле обеспечения преемственности многопланового сотрудничества, основанного на исторической и культурной общности братских народов двух стран, незыблемых принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения, доверия и поддержки.

Стороны в присущей туркмено-узбекскому диалогу атмосфере дружбы, полного взаимопонимания, открытости и доверия провели обстоятельные и плодотворные переговоры по всему комплексу двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президенты Туркменистана и Республики Узбекистан, руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Туркменистаном и Республикой Узбекистан от 16 января 1996 года и Договора о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Республикой Узбекистан от 6 марта 2017 года,

выражая убеждённость в том, что конструктивный и доверительный характер отношений между Туркменистаном и Республикой Узбекистан отвечает коренным интересам двух братских государств, а также служит ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности и безопасности Центральной Азии,

заявляя о твёрдой приверженности общепризнанным нормам международного права, целям и принципам Устава Организации Объединённых Наций, в том числе принципам взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды,

стремясь к дальнейшему расширению и углублению туркмено-узбекских отношений, обеспечению своевременной и полной реализации достигнутых договорённостей,

заявляют о нижеследующем:

1. Главы государств подтвердили незыблемость долгосрочного курса на всемерное укрепление туркмено-узбекского стратегического партнёрства в духе уз многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки братских туркменского и узбекского народов.

Было выражено единое мнение, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества служит обеспечению мира, стабильности и всеобщего процветания в регионе.

2. Президенты подчеркнули важность поддержания тесных контактов на высшем и высоком уровнях, координации внешнеполитической деятельности двух стран и углуб­ления сотрудничества в области совместного противостояния современным вызовам и угрозам.

3. Президенты Туркменистана и Республики Узбекистан высоко оценили формат Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в деле создания в регионе атмосферы дружбы, доверия, ­добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

Подчёркнута важность предстоящей в Кыргызстане очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в целях рассмотрения результатов проведённой работы после саммита в г. Туркменбаши.

4. Президент Туркменистана выразил признательность за приглашение принять участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в г.Самарканд в сентябре 2022 года в качестве почётного гостя Президента Республики Узбекистан, председательствующего в Организации.

5. Стороны подчеркнули необходимость развития сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, основанного на общности истории, языка, культуры и традиций, с учётом национальных интересов.

6. Главы государств отметили важную роль сотрудничества между законодательными органами двух стран и высказались за дальнейшую активизацию межпарламентского диалога, в том числе в рамках парламентских групп по сотрудничеству, функционирующих в Меджлисе Милли Генгеша Туркменистана и Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

Узбекская сторона высоко оценила успешное проведение первого Межпарламентского форума стран Центральной Азии и России 12 мая 2022 года в г.Ашхабад.

Туркменская сторона выразила готовность оказать всяческую поддержку Узбекистану в организации и проведении первого Регионального парламентского форума стран Центральной Азии в г.Ташкент в 2022 году.

7. Президенты Туркменистана и Узбекистана подтвердили приверженность поддержке гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, играющих ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала в соответствии с Целями устойчивого развития.

Узбекская сторона поздравила туркменскую сторону с успешным проведением первого Диалога женщин стран Центральной Азии и России в г. Ашхабад 13 мая 2022 года.

8. Исходя из обоюдного стремления к дальнейшему расширению и укреплению отношений во всех сферах, представляющих взаимный практический интерес, Президенты отметили наличие большого потенциала для активного наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

В этой связи Главы государств подчеркнули необходимость усиления роли Межправительственной комиссии между Туркменистаном и Республикой Узбекистан по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству как координирующего органа по развитию двусторонних отношений.

9. Президенты отметили важность обеспечения полноценной реализации подписанных договоров, торговых контрактов и проектов промышленной кооперации по итогам визита Президента Туркменистана в Узбекистан 4–5 октября 2021 года.

Главы государств заявили, что расширение производственной кооперации предприятий агропромышленного комплекса, автомобилестроения и лёгкой промышленности, транспорта и связи, а также привлечение компаний двух стран к реализации крупных инфраструктурных проектов на территориях Туркменистана и Узбекистана будут способствовать созданию новых рабочих мест, развитию кооперационных связей на уровне отраслей и служить целям дальнейшего повышения благосостояния братских туркменского и узбекского народов.

10. Лидеры Туркменистана и Узбекистана высказались за скорейшее завершение работ по созданию турк­мено-узбекской зоны приграничной торговли – Торгового центра, который будет способствовать росту объёмов взаимной торговли, содействовать развитию промышленной кооперации и осуществлению совместных проектов.

11. Главы государств подтвердили нацеленность на сбалансированное увеличение объёмов взаимной торговли, расширение её номенклатуры за счёт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Стороны также констатировали необходимость создания благоприятных условий для активного развития механизмов поддержки экспортно-импортных операций, а также проведения на постоянной основе бизнес-форумов и национальных выставок промышленной продукции.

12. Президенты подчеркнули, что одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества является взаимодействие между регионами двух государств.

Стороны приветствовали проведение первого туркмено-узбекского Межрегионального форума в г. Бухара и высоко оценили его итоги.

Главы государств выступили за дальнейшее расширение практики обмена делегациями между приграничными регионами двух стран и вовлечение в этот процесс всех регионов Туркменистана и Узбекистана.

13. Президенты подтвердили, что углубление тесного сотрудничества в сфере транспорта имеет ключевое значение в реализации транзитного потенциала Туркменистана и Узбекистана, а также в развитии взаимной торговли между странами и регионами.

С целью повышения конкурентоспособности и привлекательности международных транспортных маршрутов, пролегающих через территории двух стран, Главы государств вновь подтвердили готовность продолжить системное взаимовыгодное сотрудничество, направленное на дальнейшую оптимизацию тарифов и предоставление благоприятных условий при транзитных перевозках внешнеторговых грузов.

Стороны подчеркнули необходимость проведения гибкой тарифной политики, создания благоприятных условий для грузоперевозок и обмена данными в цифровом формате, развития иных форм сотрудничества между таможенными и другими органами Туркменистана и Узбекистана с целью облегчения ввоза/вывоза грузов на территории Туркменистана и Узбекистана.

Главы государств поручили правительствам разработать предложения по развитию автобусных и железнодорожных перевозок, а также изучить вопрос возобновления прямых авиарейсов между двумя странами, что будет способствовать увеличению грузового и пассажирского потоков между Туркменистаном и Узбекистаном.

14. Президенты двух стран уделили приоритетное внимание сотрудничеству в культурно-гуманитарной сфере, подчеркнув важное значение контактов между соответствующими организациями, деятелями культуры и искусств, исследовательскими центрами, высшими учебными заведениями и средствами массовой информации.

Была достигнута договорённость о существенной активизации сотрудничества в сфере науки и техники, спорта и туризма.

Осознавая свою историческую ответственность за сохранение и укреп­ление многовековых уз дружбы, братства и сотрудничества между народами двух стран, Лидеры отметили важность и далее создавать благоприятные условия для развития родного языка, культуры, традиций и обычаев, оказывать поддержку осуществлению переводов произведений классиков литературы и современных авторов.

Достигнута договорённость о проведении на регулярной основе Дней культуры и кино Туркменистана и Республики Узбекистан, а также дальнейшем расширении обменов между научными учреждениями, художественными и театральными коллективами.

Стороны будут всецело поощрять проведение совместных мероприятий, направленных на поддержку молодёжи двух стран, включая её духовно-нравственное воспитание, защиту прав и поддержку их талантов и стремлений в интересах общества.

Туркменская сторона приветствовала успешное проведение первого Центральноазиатского форума молодёжи в г.Ташкент 18–20 мая 2022 года.

15. Президенты отметили наличие большого потенциала для развития сотрудничества в сфере туризма. В этой связи была отмечена необходимость разработки совместных туристических маршрутов.

16. Главы государств дали высокую оценку работе Совместной туркмено-узбекской Межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы.

Стороны намерены и далее принимать меры для того, чтобы Государственная граница между Туркменистаном и Республикой Узбекистан оставалась границей дружбы, добрососедства и сотрудничества двух братских стран и народов.

17. Президенты высоко оценили деятельность Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам и приветствовали итоги второго заседания Комиссии, которое состоялось 1–2 июля 2022 года в г.Дашогуз.

Отмечена важность продолжения конструктивного диалога в сфере справедливого и рационального использования водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии.

Главы государств приветствовали подписание Соглашения между правительствами двух стран об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья.

Туркменистан и Республика Узбекистан рассматривают Международный фонд спасения Арала в качестве универсальной платформы для взаимодействия стран Центральной Азии по реализации экологических и научно-технических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию аральской катастрофы.

Стороны будут всецело содействовать работе этого формата, рассматривая такой подход в качестве важного элемента достижения устойчивого развития Центральной Азии.

18. Стороны отметили необходимость более тесного взаимодействия профильных структур двух стран по смягчению влияния глобальных процессов, связанных с изменением климата, разработке и реализации сов­местных мер по предупреждению и преодолению последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.

Подчёркнута важность инициативы Узбекистана по разработке и реализации региональной программы «Зелёная повестка» для Центральной Азии, выдвинутой в ходе третьей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

19. Главы государств отметили необходимость продолжения сотрудничества двух стран по преодолению последствий пандемии коронавирусной инфекции, в том числе путем налаживания кооперации в области производства и поставок медицинской и фармацевтической продукции, обучения медицинского персонала и проведения совместных научных исследований.

20. Президенты подтвердили готовность и далее оказывать содействие достижению мира и стабильности в Афганистане, его превращению в мирную и процветающую страну, уважая при этом избранный афганским народом путь политического и социально-экономического развития своего государства.

Стороны отметили необходимость развития торгово-экономических, транспортно-логистических и энергетических связей с этой страной, реализации инфраструктурных проектов, а также оказания всестороннего международного гуманитарного содействия народу Афганистана при центральной ­координирующей роли Организации Объединённых Наций.

21. Главы государств подтвердили важность развития взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, активного и конструктивного диалога между странами этих регионов, что откроет новые возможности для более полной реализации их торгово-экономического и культурно-цивилизационного потенциала, а также будет укреплять безопасность и стабильность двух регионов.

Туркменская сторона поздравила узбекскую сторону в связи с принятием по инициативе Узбекистана специальной Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Об укреплении взаи­мосвязанности между Центральной и Южной Азией», направленной на раскрытие потенциала двух стратегически важных регионов мира.

Осознавая взаимосвязанность и неделимость вопросов поддержания международного мира, безопасности и устойчивого развития в Цент­ральной Азии и регионе Каспийского бассейна, Главы государств выразили поддержку инициативе Туркменистана о создании Зоны мира, доверия и сотрудничества «Центральная Азия–Каспийский регион», рассматривая эту модель как платформу для продвижения инициатив, нацеленных на укреп­ление многостороннего сотрудничества в интересах глобального мира и развития.

22. Главы государств выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами международной безопасности как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур.

23. Президенты выразили заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия и взаимной поддержки в рамках Организации Объединённых Наций, Содружества Независимых Государств, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Организации тюркских государств и других международных и региональных организаций и форумов.

Стороны подтвердили необходимость повышения роли ООН в обеспечении устойчивого развития, безопасности и стабильности в мире, решении глобальных и региональных проблем.

24. Главы государств отметили важность инициативы Туркменистана по принятию Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укреп­ление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе».

25. Главы государств выражают уверенность в том, что состоявшие­ся плодотворные переговоры, а также подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать дальнейшему укреплению традиционно дружественных и добрососедских отношений между Туркменистаном и Республикой Узбекистан на основе равноправия и взаимной выгоды.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил благодарность Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву и всему узбекскому народу за тёплый приём и гостеприимство, оказанные турк­менской делегации, и пригласил Президента Республики Узбекистан посетить с визитом Туркменистан в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дип­ломатическим каналам.

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