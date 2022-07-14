Четверг, 14 Июля 2022 21:10

АрмИнфо.Палата представителей США приняла поправку, инициированную конгрессменом Адамом Шиффом (штат Калифорния), призывающую правительство Азербайджана немедленно вернуть всех армянских военнопленных и гражданских лиц. Об этом сообщается на странице Армянского Национального Комитета Америки (АНКА - ANCA) в соцсети Фейсбук.

Неделей ранее сообщалось, что конгрессмен США Адам Шифф разработал поправку к акту об ассигнованиях на национальную безопасность за 2023 год с призывом к немедленному освобождению армянских военнопленных и гражданских лиц, содержащихся в Азербайджане. Как сообщила пресс-секретарь Американского комитета <Ай Дат> Элизабет Чулджян, только в случае принятия поправки процедурным комитетом Палаты представителей на следующей неделе она будет поставлена на голосование в Палате представителей.

<Эта резолюция должна стать законом, она не может оставаться половинчатой. Конгресс часто принимает резолюции, которые не согласуются с Сенатом и не доходят до стола президента. Эта резолюция обязательно должна дойти до стола президента, до подписания, поэтому чем больше мы будем работать с Палатой представителей и Сенатом для внесения позитивных разделов в пользу Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха - ред. ], тем больше вероятность того, что она будет подписана президентом. Если Палата представителей, например, проголосует положительно, это как минимум пошлет сигнал правительству Азербайджана о том, что Палата представителей выразила четкую позицию по этому вопросу, что армянских военнопленных следует немедленно освободить>, - сказала Чулджян.

Помимо этой поправки есть и другие требования. В частности, сопредседатель подкомитета по армянским вопросам Конгресса США Джеки Спир требует от Госдепартамента представить причины оказания военной помощи Азербайджану. <Есть четыре инициативы, которые разными способами пытаются сократить американскую военную помощь Азербайджану. Некоторые из них просто говорят о том, что американское правительство не должно направлять никакой военной помощи Азербайджану, другие говорят, что <мы должны посмотреть, как суммы, направленные на военную помощь, повлияли до сих пор на Арцах и на справедливое решение арцахского вопроса>. Есть еще несколько других инициатив, которые мы поддерживаем и которые связаны с Турцией, поскольку нынешнее правительство США рассматривает возможность продажи Турции самолетов F16, и подкомитет по армянским вопросам сформировал общую фракцию с различными турецкими, христианскими и ближневосточными организациями, чтобы выступить против продажи Турции самолетов F16. Есть две инициативы, которые связаны с этим>, - сказала представитель Американского комитета <Ай дат>.