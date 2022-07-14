Четверг, 14 Июля 2022 20:36

АрмИнфо. Правящая фракция парламента Армении <Гражданский договор> передумала обращаться в Конституционный суд по вопросу лишения мандатов депутатов оппозиции. Об этом сообщил журналистам 14 июля вице- спикер парламента Рубен Рубинян по итогам заседания Совета НС.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Армении Ален Симонян инициировал процесс лишения мандатов 33 депутатов оппозиционных парламентских фракций <Айастан> и <Честь имею> на основании их отсутствия на более чем половине заседаний последней сессии НС РА.

По словам Рубиняна, Совет решил отложить на неделю обсуждение вопроса ввиду отсутствия на заседании представителей оппозиции. Однако это носит технический характер, и на сегодня уже принято решение не обращаться по вопросу в КС, <по ряду причин>.

<Мы уважаем голос избирателей. Надеемся, что отдавшие этим депутатам голоса граждане сделают выводы>, - пояснил он. Решение не обращаться в КС также обусловлено желанием сохранить политическую стабильность и солидарность в стране. <И последнее, мы считаем, что если оппозиции кажется, что мы обратимся в КС и бросим им <спасательный круг>, они ошибаются. Они должны, опустив головы, прийти в Национальное Собрание, посмотреть нам в глаза и не суметь повторить то, что говорили за эти месяцы на улицах, и не только на улицах. А мы должны посмотреть им в глаза и сказать все то, что хотели сказать, хотим сказать и говорим. Они, опустив головы, придут в парламент. В конце концов, мы должны дать возможность блудному сыну вернуться>, - заявил он.

Представитель правящей силы подчеркнул, что вопрос лишения мандатов был включен в повестку Совета автоматически, поскольку количество неуважительных пропусков перешло границы дозволенного.

В ответ на ремарку журналистов о том, что оппозиция всегда заявляла, что придет в парламент только со своей повесткой, а именно - требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, вице-спикер заявил, что если осенью они не явятся в парламент, вопрос обращения в КС на основании пропусков заседаний вновь актуализируется.