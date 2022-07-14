Четверг, 14 Июля 2022 20:06

АрмИнфо.Следственный комитет Армении на основании сообщения Генпрокуратуры расследует инцидент, произошедший с жителем села Хачик общины Арени Вайоцдзорской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе предварительного следствия были получены данные о том, что житель села Хачик А.Х. в районе 09:00 3-го июня с целью сбора урожая один отправился на территорию <Джахаци дзор>, расположенную на границе с Азербайджаном. Там к нему подошли трое азербайджанцев, личность которых не установлена, и против его воли перевезли его в Нахичеван. 12-го июня его вновь вернули на ту же территорию, откуда он вернулся в село Хачик.

Предварительное следствие по делу продолжается.