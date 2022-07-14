Четверг, 14 Июля 2022 18:34

АрмИнфо.Известно, что прогнозирование - дело неблагодарное, а вот прогнозирование дальнейшей политики РФ на Южном Кавказе - дело неблагодарное вдвойне. В первую очередь, учитывая противоречивость российской экспертно-политологической мысли и существующих концепций на кавказском направлении нашей политики. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский военный эксперт Владимир Евсеев.

"Повышенный накал геополитического противостояния на международном уровне закономерно привел к дефициту геополитических же механизмов сдерживания, повышая уровень неопределенности. На подобном фоне, исключать военных и иных провокаций на полном нерешенных проблем Южном Кавказе не приходится. Особенно на фоне попыток Баку сорвать куш посредством задействования в свою пользу любой международной нестабильности. Не секрет, что ситуация вокруг той же Украины в Азербайджане рассматривается как дополнительная возможность ускорения переговоров и оказания давления на Армению", - заметил он.

Таким образом, эксперт отнюдь не исключает кратковременных эскалаций ситуации в конфликтном регионе локального характера. Долговременная, масштабная эскалация, по его прогнозам, исключена в силу ожидающегося в этом случае активного дипломатического вмешательства России. В первую очередь обусловленного нежеланием получить на собственных границах еще один очаг боевых действий.

Согласно Евсееву, против РФ сегодня скоординированно действует Запад. К которому периодически присоединяются Турция, Азербайджан, некоторые другие страны. И именно отсутствие однозначной, четкой политике в отношении к России и в Армении, по его оценкам, существенно понижает желание и возможности Москвы откликаться на те или иные ситуации и сценарии вокруг Армении.

"Впрочем, в то же время на основе имеющегося опыта могу сказать, что расчеты российской дипломатии оказываются верны и просчитаны далеко не всегда. То также прибавляет туманности в процессе прогнозирования дальнейших импульсов на Южном Кавказе. Можно констатировать, что Украина в свою очередь поспособствовала проведению РФ на данном этапе достаточно спокойной, сбалансированной политики, целью которой является избегание особых трений и проблем как с Арменией, так и с Азербайджаном", - подытожил военный эксперт.