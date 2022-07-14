Четверг, 14 Июля 2022 17:39

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома на улицах Авана 4, 6, 7; собственные дома на 2-ом, 3-ем переулках 4-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 50-74 на улице Ростовян, собственные дома 13-30, 24-40 на 3-ей улице; 3-37 на 14-ой улице; 1-40 на 16-ой улице Нор Ареша; собственные дома 1-11, 33-74 на улице Димитрова;

11:00-17:00 жилые дома 24, 24а, 26 на улице Арами, 27/1 на улице Демирчяна, жилые дома 4-14 на улице Саряна, 3/2, 5/1 на улице Абовяна, 19, 21, 21/1, 21/4 на улице Туманяна, абоненты-жильцы жилых домов 18, 20, 24, 28, 30, 32 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 4, 6 на улице Шевченко, жилые дома 4, 6, 8 на улице Ехбайрутян, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 1, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 126, 126/1, 126/2, 128, 128А на улице Саркавага, жилые дома 29/3, 34А на Тбилисском шоссе, жилые дома 33, 33/2, 35/1, 35/2, 35/20, 37 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 89/4, 95 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 26-30 на 4-ом переулке Саркавага, собственный дом 3/126 на 5-ом переулке Саркавага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4/3, 6, 6/1 на улице Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21/28, 29/26, 29/28 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 27/12, 27/14, 27/15, 27/27, 29/36 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2 на пр. Баграмяна, 1, 1А на улице Таманяна, 42 на улице Исаакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Алека Манукяна, Арартяна, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, 26 Комисарнери, Саят-Новы, Нерсисяна, Чауша, Даниэля Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна в городе Веди; села Аргаванд, Арбат, Геганист, Гетапня; частично села Хачпар, Гукасаван;

10:00-14:00 частично село Азаташен;

10:00-15:00 частично улица Касяна в городе Веди;

10:00-16:00 частично село Аралез;

10:30-16:00 частично село Мргавет;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 села Елпин, Чива, Ринд; частично село Арени;

в Котайкской области:

10։00-11։00 частично квартал “Ванатур”, ООО ‘Вилфуд”, детский сад N5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

10։00-16։00 ООО ‘Гапекс”, завод “Аймармар” и прилегающие абоненты в Джрвеже;

11։00-16։00 общежития “Разданмаш” в квартале “Кентрон”, железнодорожный банаван, цех по производству кислорода и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

09:30-11:00 села Сотк, Кут, Азат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний ‘Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”:

в Ширакской области:

11:00-13:00 территория, расположенная напротив бывшей таможни – начало улицы М.Хоренаци, в городе Горис;

11:00-17:00 села Сараландж, Арич, Наапетаван, Аревшат, Спандаряна, Геганист в Артикском регионе;

в Тавушской области:

09:30-12:30 улицы Абовяна, Калинина, частично квартал “Шамахян” в городе Дилижан;

в Лорийской области:

10:00-13:00 села Гегасар, Ширакамут, Катнаджур;

10:30-16:30 села Чочкан, Мец Айрум, Покр Айрум;

11:00-13:00 село Гетаван и Аэропорт;

в Сюникской области:

11:00-14:00 улицы Аревшат, Арташесяннер, Нарекаци, Гусана Ашота, З.Андраника, Туманяна, Комитаса, Йоляна, Сал Кар, Мамиконяна, Спандаряна, квартал “Арегуни” в городе Горис; село Караундж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 частично село Тех и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).