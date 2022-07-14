Arminfo.info




 Четверг, 14 Июля 2022 17:39

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   собственные дома на улицах Авана 4, 6, 7; собственные дома на 2-ом, 3-ем переулках 4-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00   собственные дома 50-74 на улице Ростовян, собственные дома 13-30, 24-40 на 3-ей улице; 3-37 на 14-ой улице; 1-40 на 16-ой улице Нор Ареша; собственные дома 1-11, 33-74 на улице Димитрова; 

11:00-17:00   жилые дома 24, 24а, 26 на улице Арами, 27/1 на улице Демирчяна, жилые дома 4-14 на улице Саряна, 3/2, 5/1 на улице Абовяна, 19, 21, 21/1, 21/4 на улице Туманяна, абоненты-жильцы жилых домов 18, 20, 24, 28, 30, 32 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 4, 6 на улице Шевченко, жилые дома 4, 6, 8 на улице Ехбайрутян, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 1, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 126, 126/1, 126/2, 128, 128А на улице Саркавага, жилые дома 29/3, 34А на Тбилисском шоссе, жилые дома 33, 33/2, 35/1, 35/2, 35/20, 37 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 89/4, 95 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 26-30 на 4-ом переулке Саркавага, собственный дом 3/126 на 5-ом переулке Саркавага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4/3, 6, 6/1 на улице Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21/28, 29/26, 29/28 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 27/12, 27/14, 27/15, 27/27, 29/36 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2 на пр. Баграмяна, 1, 1А на улице Таманяна, 42 на улице Исаакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Араратской области:

10:00-12:00   частично улицы Алека Манукяна, Арартяна, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, 26 Комисарнери, Саят-Новы, Нерсисяна, Чауша, Даниэля Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна в городе Веди; села Аргаванд, Арбат, Геганист, Гетапня; частично села Хачпар, Гукасаван;

10:00-14:00 частично село Азаташен;

10:00-15:00 частично улица Касяна в городе Веди;

10:00-16:00 частично село Аралез;

10:30-16:00 частично село Мргавет;

 

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00   села Елпин, Чива, Ринд; частично село Арени;

 

в Котайкской области:

10։00-11։00   частично квартал “Ванатур”, ООО ‘Вилфуд”, детский сад N5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

10։00-16։00   ООО ‘Гапекс”, завод “Аймармар” и прилегающие абоненты в Джрвеже;

11։00-16։00  общежития “Разданмаш” в квартале “Кентрон”, железнодорожный банаван, цех по производству кислорода и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11։00-17։00   частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

 

в Гегаркуникской области:

09:30-11:00   села Сотк, Кут, Азат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний ‘Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”:

 

в Ширакской области:

11:00-13:00   территория, расположенная напротив бывшей таможни – начало улицы М.Хоренаци, в городе Горис;

11:00-17:00   села Сараландж, Арич, Наапетаван, Аревшат, Спандаряна, Геганист в Артикском регионе;

 

в Тавушской области:

09:30-12:30  улицы Абовяна, Калинина, частично квартал “Шамахян” в городе Дилижан;

 

в Лорийской области:

10:00-13:00   села Гегасар, Ширакамут, Катнаджур;

10:30-16:30   села Чочкан, Мец Айрум, Покр Айрум;

11:00-13:00   село Гетаван и Аэропорт;

 

в Сюникской области:

11:00-14:00  улицы Аревшат, Арташесяннер, Нарекаци, Гусана Ашота, З.Андраника, Туманяна, Комитаса, Йоляна, Сал Кар, Мамиконяна, Спандаряна, квартал “Арегуни” в городе Горис; село Караундж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 частично село Тех и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Палата представителей США призвала Азербайджан немедленно вернуть всех армянских военнопленных и гражданских лицПалата представителей США призвала Азербайджан немедленно вернуть всех армянских военнопленных и гражданских лиц
Даем возможность блудному сыну вернуться в парламент: Власть передумала лишать мандатов депутатов оппозицииДаем возможность блудному сыну вернуться в парламент: Власть передумала лишать мандатов депутатов оппозиции
Жителя села Хачик трое азербайджанцев насильно перевезли в НахичеванЖителя села Хачик трое азербайджанцев насильно перевезли в Нахичеван
Взгляд из Москвы: Прогноз дальнейшей политики РФ на Южном Кавказе - дело неблагодарноеВзгляд из Москвы: Прогноз дальнейшей политики РФ на Южном Кавказе - дело неблагодарное
Эдвард Асрян назначен на должность начальника Генерального штаба вооруженных сил АрменииЭдвард Асрян назначен на должность начальника Генерального штаба вооруженных сил Армении
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Туркменистан и Узбекистан ожидают двукратного увеличения объемов торговли Туркменистан и Узбекистан ожидают двукратного увеличения объемов торговли
В Ереване с аншлагом прошла премьера картины Кирилла Серебренникова <Жена Чайковского>В Ереване с аншлагом прошла премьера картины Кирилла Серебренникова <Жена Чайковского>
При реализации программы застройки Северного проспекта и Каскада в Ереване были уничтожены 19 культурно-исторических памятниковПри реализации программы застройки Северного проспекта и Каскада в Ереване были уничтожены 19 культурно-исторических памятников
Прогноз: Маневрирование Эрдогана вынудит Запад мириться с ним и дальшеПрогноз: Маневрирование Эрдогана вынудит Запад мириться с ним и дальше
GeoProMining  реализовала ряд социальных проектов в сфере здравоохраненияGeoProMining  реализовала ряд социальных проектов в сфере здравоохранения
Россия готова и далее всячески содействовать армяно- турецкому диалогу - ЗахароваРоссия готова и далее всячески содействовать армяно- турецкому диалогу - Захарова
Ваагн Хачатурян высоко оценил поддержку и дружественное отношение Франции  к АрменииВаагн Хачатурян высоко оценил поддержку и дружественное отношение Франции  к Армении
На одной из боевых позиций погиб 19-летний солдатНа одной из боевых позиций погиб 19-летний солдат
<Всевидящее око> теперь в ведении Полиции РА: Прекращено сотрудничество с Security Dream, обслуживающей камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД<Всевидящее око> теперь в ведении Полиции РА: Прекращено сотрудничество с Security Dream, обслуживающей камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД
Легендарные <Ногу Свело!> дадут концерт в ЕреванеЛегендарные <Ногу Свело!> дадут концерт в Ереване
Палата представителей  США приняла поправку, поддержанную ANCAПалата представителей  США приняла поправку, поддержанную ANCA
Премьер-министр: Армения высоко оценивает участие Франции в процессе справедливого решения нагорно-карабахской проблемыПремьер-министр: Армения высоко оценивает участие Франции в процессе справедливого решения нагорно-карабахской проблемы
МО Армении опровергло сообщение Баку об обстреле азербайджанских позицийМО Армении опровергло сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций
Сигнал о минировании аэропорта <Звартноц> оказался ложнымСигнал о минировании аэропорта <Звартноц> оказался ложным
Армянам диаспоры могут ужесточить правила предоставления гражданстваАрмянам диаспоры могут ужесточить правила предоставления гражданства
Пашинян: Развитие кинопроизводства важно не только для культуры, но и для образования, науки и технологийПашинян: Развитие кинопроизводства важно не только для культуры, но и для образования, науки и технологий
Российский аналитик: Российский аналитик: "3+3" - "наш ответ Западу"
Cостоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских ЭмиратовCостоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов
Спецпредставитель Европейского Союза вновь прибыл в АрмениюСпецпредставитель Европейского Союза вновь прибыл в Армению
В Турции на армяно-турецкой границе начались работы по разминированию - СМИВ Турции на армяно-турецкой границе начались работы по разминированию - СМИ
В Гюмри пройдет фестиваль ремеселВ Гюмри пройдет фестиваль ремесел
Палата представителей США рассмотрит  резолюции, поддерживаемые  ANCAПалата представителей США рассмотрит  резолюции, поддерживаемые  ANCA
Прогноз: В предвыборных целях Эрдоган может вновь дестабилизировать Южный КавказПрогноз: В предвыборных целях Эрдоган может вновь дестабилизировать Южный Кавказ
Генрих Мхитарян дебютировал в составе  миланского <Интера>Генрих Мхитарян дебютировал в составе  миланского <Интера>
Армения готова к сотрудничеству с государствами региона в продвижении глобальной экологической повестки - министрАрмения готова к сотрудничеству с государствами региона в продвижении глобальной экологической повестки - министр
После войны 2020 года в Армении 1498 человек получили группу инвалидности - Минтруда и социальных вопросовПосле войны 2020 года в Армении 1498 человек получили группу инвалидности - Минтруда и социальных вопросов
Госдеп: США решительно поддерживают урегулирование армяно-турецких отношений, которое положительно скажется на всем регионеГосдеп: США решительно поддерживают урегулирование армяно-турецких отношений, которое положительно скажется на всем регионе
В Ереване откроется Международная школа Нового киноВ Ереване откроется Международная школа Нового кино
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Армения приняла участие в IV международном фестивале <Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо>Армения приняла участие в IV международном фестивале <Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо>
В Ереване пройдет концерт по случаю Национального праздника ФранцииВ Ереване пройдет концерт по случаю Национального праздника Франции
GeoProMining расширяет сотрудничество между армянскими и российскими вузамиGeoProMining расширяет сотрудничество между армянскими и российскими вузами
Турция предложила провести очередную встречу по нормализации с Арменией в Анкаре или Ереване - СМИТурция предложила провести очередную встречу по нормализации с Арменией в Анкаре или Ереване - СМИ
В Армении будет создана Служба внешней разведки - секретарь СБВ Армении будет создана Служба внешней разведки - секретарь СБ
В состав будущего МВД в Армении, помимо полиции, войдут МЧС и служба миграции - замминистраВ состав будущего МВД в Армении, помимо полиции, войдут МЧС и служба миграции - замминистра
Замминистра: До 2030 года 90% выпускников среднепрофильных образовательных учреждений должны работать по специальностиЗамминистра: До 2030 года 90% выпускников среднепрофильных образовательных учреждений должны работать по специальности
Прогноз: Турция всегда будет нуждаться в диалоге с интересной Западу АрмениейПрогноз: Турция всегда будет нуждаться в диалоге с интересной Западу Арменией
В министерстве обороны Армении новый пресс- секретарьВ министерстве обороны Армении новый пресс- секретарь
Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространило дезинформацию - МО АрменииМинистерство обороны Азербайджана в очередной раз распространило дезинформацию - МО Армении
Туризм - это серьезная сфера со своими научными правилами - эксперт о проекте статуи ХристаТуризм - это серьезная сфера со своими научными правилами - эксперт о проекте статуи Христа
Айк Мамиджанян может возглавить оппозиционную фракцию в парламенте АрменииАйк Мамиджанян может возглавить оппозиционную фракцию в парламенте Армении
Джо Байден направил на рассмотрение Сената кандидатуру Кристины Квин на должность посла США в АрменииДжо Байден направил на рассмотрение Сената кандидатуру Кристины Квин на должность посла США в Армении
Секретарь СБ Армении не считает, что армяно- азербайджанские переговоры зашли в тупикСекретарь СБ Армении не считает, что армяно- азербайджанские переговоры зашли в тупик
Аветик Чалабян: Материалы этого дела в итоге приведут к моему полному оправданию в любом разумном судеАветик Чалабян: Материалы этого дела в итоге приведут к моему полному оправданию в любом разумном суде
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Пашинян и Эрдоган поговорили по телефонуПашинян и Эрдоган поговорили по телефону
Армения и Грузия активизирует сотрудничество в культурной сфереАрмения и Грузия активизирует сотрудничество в культурной сфере
Армения и Франция официально запустили программу по сохранению армянского культурного наследияАрмения и Франция официально запустили программу по сохранению армянского культурного наследия
Генпрокуратура Армении предупреждает об уголовных последствиях за совершение действий, ведущих к государственной изменеГенпрокуратура Армении предупреждает об уголовных последствиях за совершение действий, ведущих к государственной измене
Вынужденные переселенцы из Арцаха требуют от властей Армении решить их жилищные проблемыВынужденные переселенцы из Арцаха требуют от властей Армении решить их жилищные проблемы
В Красноярске состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и Национального Собрания  АрменииВ Красноярске состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и Национального Собрания  Армении
Молодые сотрудники АРМЕНАЛа стали магистрамиМолодые сотрудники АРМЕНАЛа стали магистрами
Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении выступило против проекта возведения статуи Иисуса Христа  Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении выступило против проекта возведения статуи Иисуса Христа  
Прогноз: Перспектива серьезного ослабления России на Южном Кавказе вследствие стратегического поражения в Украине вполне реальнаПрогноз: Перспектива серьезного ослабления России на Южном Кавказе вследствие стратегического поражения в Украине вполне реальна
Читать больше



Эксперты
Взгляд из Москвы: Прогноз дальнейшей политики РФ на Южном Кавказе - дело неблагодарноеВзгляд из Москвы: Прогноз дальнейшей политики РФ на Южном Кавказе - дело неблагодарное
Прогноз: Маневрирование Эрдогана вынудит Запад мириться с ним и дальшеПрогноз: Маневрирование Эрдогана вынудит Запад мириться с ним и дальше
Российский аналитик: Российский аналитик: "3+3" - "наш ответ Западу"
Прогноз: В предвыборных целях Эрдоган может вновь дестабилизировать Южный КавказПрогноз: В предвыборных целях Эрдоган может вновь дестабилизировать Южный Кавказ
Прогноз: Турция всегда будет нуждаться в диалоге с интересной Западу АрмениейПрогноз: Турция всегда будет нуждаться в диалоге с интересной Западу Арменией
Читать больше
Комментируемые
Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеровВ региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форумаПрезидент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народаОппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из УкраиныВ Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира