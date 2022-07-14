Четверг, 14 Июля 2022 17:22

АрмИнфо.Объем торговли между Туркменистаном и Узбекистаном должен удвоиться в ближайшие годы, отмечалось в ходе переговоров президентов Сердара Бердымухамедова и Шавката Мирзиеева в расширенном формате в Ташкенте.

Способствовать наращиванию товарооборота должны принятые на высшем уровне решения о создании туркмено-узбекской зоны приграничной торговли и открытии торговых домов в столицах соседних государств.

Отмечалось, что стороны намерены расширить сотрудничество в автомобилестроении, электротехнической, текстильной и фармацевтической отраслях, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

Для обеспечения стабильного укрепления отношений будет принята среднесрочная Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промешенной кооперации, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Также Туркменистан и Узбекистан планируют создать совместный проектный офис для продвижения наиболее перспективных проектов.