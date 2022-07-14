Четверг, 14 Июля 2022 16:44

АрмИнфо.В рамках программы <Ереванские премьеры> XIX международного кинофестиваля <Золотой абрикос> в Доме кино Армении представили документальную драму выдающегося российского режиссера Кирилла Серебренникова <Жена Чайковского>.

Стоит отметить, что премьера картины состоялась в этом году на Каннском кинофестивале, и вошла в его основную конкурсную программу. Фильм повествует о недолгом браке великого русского композитора Петра Ильича Чайковского с Антониной Милюковой, безответная любовь к гению которой привела к обсессии, превратив жизнь в чистое безумие.

Сам Серебренников в одном из интервью, говоря о своей работе, подчеркнул, что снимая фильм <Жена Чайковского> хотел посмотреть на эту <вселенную> (Чайковского - Ред.) с другой точки зрения. Он отметил, что фильм в первую очередь о женщине. <Кстати, это очень русская история : от любви до ненависти - шаг один единственный. У нее (Антонины Милюковой - Ред.) - от восторга и очарованности человеком все превратилось в безумие, которое мучило ее и всех вокруг>, - сказал Серебренников. При этом автор заметил, что картина состоит из документальных текстов, документальных персонажей, а все реплики взяты из писем, воспоминаний.

<Я хотел сделать лаконичную картину, клаустрофобическую . Но не получилось. Она стала расширяться. Антонина рвется наружу , хочет выйти за рамки ей отведенные. Фильм задает вопрос - чего стоит загубленная жизнь, имеет ли право гений загубить какую-то жизнь?>, - поделился режиссер.

Представляя фильм в Ереване, художественный руководитель кинофестиваля <Золотой абрикос> Карен Аветисян отметил, что в конкурсной программе Канн в этом году был только один фильм, снятый российским режиссером, который и открыл кинофестиваль. Почти в это же время, во Франции представлением этого же режиссера открылся Международный театральный фестиваль в Авиньоне ("Чёрный монах", по повести Антона Чехова, поставленного в гамбургском театре Thalia - Ред.).

<И в этом злосчастном сложном году был один человек, который на высоких площадках единолично вел борьбу против <культуры отмены>, считая, что культура и искусство являются в первую очередь языком - а отменять язык - в любом случае - это преступление> - сказал Аветисян, призвав зал направить овации и аплодисменты Кириллу Серебренникову.

Отметим, что на ереванской премьере <Жены Чайковского> сам Серебренников не присутствовал, но с приветственным словом к армянскому зрителю обратились главные героини картины - Алена Михайлова (сыгравшая Антонину Милюкову - Ред.) и Варвара Шмыкова (сыгравшая Александру - сестру композитора - Ред.) Поблагодарив организаторов кинофестиваля за приглашение, теплый прием и возможность побывать в Армении, Алена Михайлова отметила: <Очень здорово, что искусство может объединять самых разных людей, что мы можем обмениваться и делиться опытом. И сегодня у нас есть возможность поделиться с вами нашим фильмом - фильмом Кирилла Серебренникова. Для меня эта картина очень дорога. Мы вложили туда много энергии, много любви, надеюсь, вы испытаете самые разные эмоции>, - сказала актриса.

Варвара Шмыкова, в свою очередь, призналась, что впервые будет смотреть картину вместе с ереванским зрителем. <Ереван безумно невероятный город, я здесь в третий раз. И очень здоров, что именно в такой теплой стране, я в первый раз увижу фильм Кирилла Семеновича>,

- добавила она.

Стоит отметить, что показ <Жены Чайковского> в Армении прошел с аншлагом.

Отметим, что известный кинокритик Антон Долин давая оценку очередной киноработе Кирилла Серебренникова, называет картину <Жена Чайковского > самой зрелой работой в фильмографии режиссера.

Долин характеризуют картину как <очень <достоевский> фильм, где есть подавленные сексуальные желания и страсть, глубоко несчастливые люди, юродивые на ступенях церквей, Санкт-Петербург, сложный гендерный баланс между главными героями, сражение иррационального с рациональным. <Фильм о женщине, чья жизнь закончилась в психиатрической лечебнице . Но фильм не о болезни, а о любви, перерастающей в обсессию, о любви, как безумии, безответной любви, о любви нерациональной>, - говорит кинокритик, отмечая высокий уровень операторской работы в лице Владислава Опельянца и выдающуюся актерскую игру Алены Михайловой.

Напомним, что главные роли в картине <Жена Чайковского> исполнили Один Байрон, Алена Михайлова, Оксимирон, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Варвара Шмыкова, Владимир Мишуков, Юлия Ауг и др.