Четверг, 14 Июля 2022 16:43

АрмИнфо.В процессе реализации программы застройки Северного проспекта и Каскада в Ереване были уничтожены 19 памятников культуры и истории. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Армении.

Согласно источнику, управление защиты государственных интересов Генеральной прокуратуры РА изучило состояние соблюдения требований законодательства об охране памятников в зоне реализации проектов развития Северного проспекта и Каскада в Ереване. Основанием послужили документы, полученные от ОО "Антикоррупционный центр "Трансперенси Интернэшнл", подразделений прокуратуры, МВД, мэрии Еревана и Национального архива.

В результате исследований было установлено, что в зоне реализации проектов застройки Северного проспекта и Каскада города Еревана находилось 19 недвижимых памятников истории и культуры республиканского или местного значения, изъятых из государственного реестра по различным адресам, в том числе, улиц Пушкина, Арама, Абовяна, Туманяна, Теряна. Они были включены в списки недвижимых памятников истории и культуры Еревана, из которых был сохранен лишь памятник на улице Пушкина, остальные были снесены.

Согласно информации, полученной от "Ереванского управления реализации инвестиционной программы строительства", о ряде из упомянутых памятников нет информации, а о некоторых памятниках информация неполная. В архивных материалах мэрии Еревана имеется только 4 разрешения на снос памятников, а по информации, полученной из Национального архива Армении, документы о сносе памятников не были переданы Национальному архиву Армении.

Другими словами, в 2000-2010 годах соответствующие должностные лица мэрии Еревана, а также Министерства культуры проявили недобросовестное или халатное отношение к службе, в результате чего функции охраны и контроля памятников не выполнялись или выполнялись

ненадлежащим образом. В результате в зоне реализации проектов застройки Северного проспекта и Каскада города Еревана полностью разрушено 18 памятников культуры и частично сохранен лишь один. Кроме того, отсутствуют подготовленные материалы и возбужденные уголовные дела по фактам сноса и повреждения указанных памятников.

Имея в виду, что в ходе исследования были выявлены фактические обстоятельства, которые содержат статью 315 бывшего Уголовного кодекса Республики Армения, действовавшего на момент совершения деяния, результаты исследования направлены в Следственный комитет РА с задачей решить вопрос о возбуждении уголовного дела.