Четверг, 14 Июля 2022 16:40

АрмИнфо. Продолжающаяся политика маневрирования Турции между Западом и Россией вынудит США и ЕС смиряться с некоторыми решениями Эрдогана и дальше. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, тюрколог Виктор Надеин-Раевский.

"Мы видим как тактика маневрирования Эрдогана не только между РФ и Западом, но и на других направлениях демонстрирует весьма определенные успехи. В результате чего турецкому президенту удается вырвать согласие Запада на некоторые аспекты собственной внешней политики сегодня и заручиться их готовностью прикрыть глаза на подобные аспекты в будущем", - подчеркнул он.

Отслеживая эрдогановские геополитические реверансы, Москва в свою очередь, согласно тюркологу, особо болезненно согласие Анкары на членство Финляндии и Швеции в НАТО не воспринимает. И продолжает с Анкарой переговоры, продолжая обсуждать целый ряд вопросов. На его взгляд, Эрдоган прекрасно знает что и от кого он может получить. И никогда не делает ни единого шага ни на одном направлении, предварительно не просчитав, что сможет получить взамен.

На подобном турецком фоне, активизация другой региональной державы - Ирана, на взгляд Надеин-Раевского, обретает для Тегерана практически безальтернативный характер. Недавний визит в Армению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шахмани, его переговоры с премьер-министром, секретарем Совбеза Армении аналитик рассматривает именно в этом свете.

"Ереванские заявления Шахмани выглядят далеко не случайно. Думаю, что в противовес Турции Иран, таким образом, сегодня пытается позиционировать себя как страну, для которой территориальная целостность Армении является внешнеполитическим приоритетом. Таким образом, Тегеран пытается увеличить собственный вес в отношениях с Баку и Тегераном", - заметил он.

"Для Еревана все это открывает дополнительные возможности. разумеется, в случае проведения гибкой дипломатической линии. Регион все еще в геополитическом вакууме, который моментально может смениться угрозами. Но все это параллельно рождает и возможности, для гибкой дипломатии в направлении противостоянии Армении тюркской угрозе. Эта возможность, безусловно, есть. Даже в текущей неблагоприятной для Армении геополитической ситуации", - подытожил тюрколог.