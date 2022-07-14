Четверг, 14 Июля 2022 14:45

АрмИнфо.Компания GeoProMining Gold, в рамках социальной политики «Ресурсы во благо», реализовала ряд проектов в сфере здравоохранения.

В частности, компания профинансировала открытие и оборудование в Араратской городской больнице кабинета ультразвуковой диагностики. Это позволит предоставлять местному населению медицинские услуги по абдоминальной сонографии, диагностики щитовидной и молочной железы, акушерству и гинекологии, эхокардиографии, дуплекс сканирования сосудов и тд.

Кроме того, в рамках софинансируемых государством субвенциональных программ GeoProMining Gold оказала содействие программе ремонта шести медкабинетов поликлиники города Арарат.



На днях компания также завершила реализацию ежегодной программы по бесплатному медицинскому обследованию для жителей расширенной общины Арарат. Компания в сотрудничестве с армяно-канадской медицинской клиникой «Maple Leafs» предоставила жителям возможность пройти бесплатное медицинское обследование. За три месяца реализации программы бесплатное обследование и медицинскую консультацию получили 350 жителей общины.

Гендиректор компании GeoProMining Gold Анатолий Гоготин: «GeoProMining Gold – социально ответственная компания, в связи с чем она максимально вкладывается в развитие социальной инфраструктуры и в гуманитарные программы в регионах своего присутствия. Ежегодно компания направляет средства на решение социальных задач. Целевая и эффективная реализация этих средств служит повышению уровня жизни граждан, расширяет и углубляет государственные и муниципальные базовые образовательные и медицинские программы».

Руководитель объединенной общины Арарат Аслан Аветисян: «Компания GeoProMining Gold на протяжении всего периода работы в нашей области, а это порядка 15 лет, очень чутко относится к проблемам и задачам жителей и муниципалитета. Реализация текущих медицинских программ направлено на повышение уровня медицинского обслуживания наших граждан, а участие компании в субвенциональных программах существенно повышает возможности инфраструктурного развития общины. Надеюсь, что опыт компании GeoProMining Gold станет примером для иных крупных работодателей города».

Напомним, что Группа компаний "ГеоПроМайнинг" – одна из крупнейших промышленных инвесторов Армении - работает в стране 15 лет. Армянские активы группы состоят из Сотского золотоносного рудника, Араратской золотоизвлекательной фабрики и Агаракского медно-молибденового комбината. За 15 лет работы группа вложила в модернизацию своих армянских предприятий свыше 400 млн долларов США. Размер социальных инвестиций Группы в развитие регионов присутствия превышает 15 млн долларов США.